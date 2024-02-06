'Ситуация хрупкая': в МАГАТЭ бьют тревогу из-за срока эксплуатации ядерного топлива на ЗАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии бьют тревогу из-за ситуации на Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года оккупирована российскими войсками. Одной из ключевых проблем, создающих особые угрозы, является истечение срока эксплуатации ядерного горючего в реакторах ЗАЭС.

Кроме того, на объекте есть значительная проблема с сокращением квалифицированного технического персонала. Об этом во время визита в Киев 6 февраля заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Во время брифинга после встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также руководителями "Энергоатома" и Госатомрегулирования он перечислил наиболее угрожающие проблемы на оккупированной ЗАЭС. Ситуацию на объекте Гросси охарактеризовал как "хрупкую" – прежде всего из-за истечения срока эксплуатации ядерного горючего в реакторах, а также значительного сокращения технического персонала станции.

Эти проблемы стали предметом обсуждения во время встречи Гросси с должностными лицами Украины.

"Вопрос есть: срок эксплуатации (ядерного топлива в реакторах. – Ред.), этот срок истек, далее производитель должен сказать, возможно ли эксплуатировать за пределами... Это сложный вопрос. Если невозможно – нужно совершать действия по выгрузке этого топлива, это должен быть квалифицированный персонал, далее вопросы хранения этого топлива. Это важные вопросы безопасности Европы", – прокомментировал ситуацию Галущенко.

Обеспечение детальной оценки состояния топлива на оккупированной ЗАЭС Гросси планирует обсудить с российскими оккупантами во время поездки на станцию: в оккупированный Энергодар гендиректор МАГАТЭ отправится из Киева.

"Этот вопрос будет на первом месте в моих дискуссиях с действующим руководством станции и с руководством российским, в Москве. Мы будем настаивать на проведении с нашей стороны максимально глубокой оценки состояния топлива в энергоблоках", – отметил Гросси.

Также он очень обеспокоен сокращением персонала на ЗАЭС: по оценкам МАГАТЭ из необходимых для обеспечения нормальной работы станции 10 тысяч сотрудников работает только половина. Ситуация осложнилась после того, как захватчики с 1 февраля запретили доступ к АЭС тем украинским специалистам, отказавшимся получать паспорта РФ и заключать соглашения с "Росатомом".

"Сравнивая с нормальным количеством персонала, который должен быть на станции, это более 10 000, то сейчас мы наблюдаем существенное сокращение, вполовину. Завтра, во время моего визита, это будет одним из главных вопросов, которые я буду поднимать перед руководством станции (так Гросси назвал российских оккупантов, захвативших украинскую АЭС. – Ред.), как они планируют заменить эти должности, какими людьми, потому что это технический персонал, выполнявший определенные функции, очень важные для безопасности", – рассказал глава МАГАТЭ.

В то же время украинский министр энергетики отметил, что несколько сотен сотрудников имели спецлицензии на выполнение работ на ЗАЭС.

"Речь идет о около 400 человек, которые являются лицензированными. Поэтому их нельзя просто забрать. Очевидно, что те, кем их будут заменять, они не будут иметь лицензий. И это , безусловно, повлияет на работу, и повлияет также и на ядерную и радиационную безопасность. вообще на функционирование этого объекта", – объяснил Галущенко.

Напомним, о прибытии Гросси в Киев стало известно 6 февраля: в украинской столице он провел встречи с чиновниками из энергетической сферы: министром энергетики Германом Галущенко, председателем Госатомрегулирования Олегом Кориковым и президентом НАЭК Энергоатом Петром Котиным).

Из Киева Гросси отправится на оккупированную ЗАЭС, а оттуда – в Москву. По словам гендиректора МАГАТЭ, от встреч с россиянами он ожидает решения технических вопросов, которые позволят убедиться в безопасности на ЗАЭС.