'Ситуация на фронте усложняется': Филашкин сообщил об эвакуации всех детей из 90 населенных пунктов Донетчины

В Донецкой области эвакуировали всех детей из 90 прифронтовых населенных пунктов из-за сложной ситуации на передовой. Еще 4912 несовершеннолетних остаются в 30 городах Краматорского и Покровского районов.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в среду, 21 августа, в своем сообщении на Facebook. Он отметил, что дал интервью британскому изданию The Guardian, где рассказал про эвакуацию в Донецкой области. Этого материала на сайте издания еще нет.

Филашкин отметил, что эвакуацией местных жителей Донетчины в более безопасные регионы Украины занимаются полицейские, спасатели, благотворительные организации и областная администрация.

Также, по его словам, регион активно готовится к отопительному сезону.

"Ситуация на фронте усложняется и вместе с этим усложняется и гуманитарная ситуация. Об этом важно помнить и нам, и нашим западным союзникам. Поэтому благодарен иностранным журналистам, которые доносят правду своим читателям", – написал глава ОВА.

Напомним, что 19 августа в Покровской громаде Донецкой области началась принудительная эвакуация семей с детьми. Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк говорил, что у жителей есть максимум две недели, чтобы уехать.

Глава военной администрации Мирнограда Юрий Третяк со своей стороны говорил, что у Мирнограда остались считанные дни. По его словам, полиция будет разыскивать родителей, скрывающих от эвакуации своих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Донецкой области усилили комендантский час еще в двух населенных пунктах. Речь идет о поселке Кураховка и городе Горняк.