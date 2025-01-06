Ми тримаємо промзону на околиці Курахове, ТЕЦ, і дуже вузький клін, по якому здійснюється уся логістика під вогнем ворога для кількох бригад.

Видео дня

Оборона в даних умовах невигідна для нас, тактичні переваги у ворога. Ми розміюємось втратами з ворогом, який має загальне перевагу у силах.

Усі командири на місцях кажуть - не стирайте війська в нуль, дайте можливість поки ще є боєздатність відійти на зручний рубіж оборони, заздалегідь там розгорнутись, прикрити фланги, зменшити наші втрати та збільшити втрати ворога.

Рішення на відхід на вигідні рубежі було б зараз повністю виправдано обстановкою.

Але україніське командування повторює в Курахове модель дій в обороні Соледара, Бахмута, Авдіївки, Вугледару. Коли ворог вже занадто глибоко вклинився, сил його відкинути нема, але військам наказують триматись до того часу, поки там є кому виконувати наказ, попри те, що співідношення втрат з ворогом для нас невигідне. А потім, коли стійкі війська сточаться при обороні невигідних рубежів, знову не буде вистачати сил, які будуть обороняти вже зручні рубежі, буде відкат значно далі, ніж можна було це зробити зараз.

Прошу Ставку та Генштаб розглянути та ухвалити відповідальне рішення по Курахове, бо дуже багато невдоволення таким плануванням та наказами. Щоб не було нових скандалів.