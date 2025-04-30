Ситуация обострилась: в Силах обороны предупредили о попытках россиян прорваться в Днепропетровскую область

За последние дни ситуация в Новопавловском направлении стремительно обострилась. Российские оккупанты пытаются прорваться к административным границам Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

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Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона. По его словам, только за 28 апреля на Новопавловском направлении произошло 23 боевых столкновения.

"Там постоянно продолжаются упорные бои, враг рвется буквально на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей", — подчеркнул военный.

Между тем, на Ореховском направлении продолжаются попытки прорыва в районе Малых Щербаков, Лобкового и Степного, что создает риски обстрелов Запорожья, его пригородов, важных дорог и угрозу для логистических путей Сил обороны Украины, идущих из Запорожья на восток Запорожской области.

Волошин добавил, что в последние дни обострилась обстановка на Приднепровском или Херсонском направлении, где участились попытки врага высаживаться на островах в дельте Днепра. Хотя большинство плавсредств уничтожают наши защитники, топят их, однако отдельным россиянам удается поселиться на островах, куда им доставляют запасы дронами.

"Там враги по один-два человека остаются на этих островах. Они там играют в "робинзонах" так называемых. Их оттуда эвакуировать невозможно, и им сбрасывает их командование и боеприпасы, и воду, и продовольствие с дронов. Они там несколько дней находятся, а потом есть такие случаи, которые даже кажутся нашим в плен. А российская пропаганда эти факты применяет как попытку взять под контроль островную зону. Но таких попыток за несколько последних дней стало больше", – отметил спикер.

Волошин также заявил, что российские войска применяют опасную и "подлую" тактику "двойных ударов" по Херсону. Сначала оккупанты сбрасывают управляемые авиабомбы (КАБы) на жилые кварталы, в результате чего ранены, погибли и серьезны разрушения среди гражданской инфраструктуры. После этого, когда на место прибывают спасатели и экстренные службы, враг намеренно обстреливает их артиллерией или атакует камикадзе.

"Враг осуществляет артиллерийский обстрел и наносит удары дронами-камикадзе уже по службам, которые проводят эвакуацию, спасательные работы там", — подчеркнул он.

По словам спикера, подобные атаки произошли на днях и повторились 29 апреля – за два часа до его выступления россияне сбросили еще три управляемых бомбы.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 вторника, 29 апреля, на Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого, Привольного, Ровно и в направлении Отрадного. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

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