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"Ситуация просто катастрофическая": в Олешковской МВА рассказали о ситуации в оккупированной громаде

Анна Павлова
War
2 минуты
2,8 т.
'Ситуация просто катастрофическая': в Олешковской МВА рассказали о ситуации в оккупированной громаде

В Олешковской громаде значительно ухудшается гуманитарная ситуация. Только за прошлый год из-за боевых действий пострадали сотни гражданских, а погибших более полусотни.

Об этом сообщила начальница городской военной администрации Татьяна Гасаненко в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья". Она отметила, что ситуация катастрофическая, потому что громада до сих пор находится под оккупацией российских войск.

"Ситуация просто катастрофическая": в Олешковской МВА рассказали о ситуации в оккупированной громаде

"На данный момент ситуация на территории Олешковской территориальной громады катастрофическая. Света, газа, воды – нет. Город постоянно под обстрелами. Летают дроны, под обстрелами разрушается вся инфраструктура. Особенно в Олешках", – сообщила чиновница.

С начала года, по данным Гасаненко, пострадали 28 гражданских. 21 человек был ранен. Есть тяжелые случаи с ампутациями. Семь гражданских погибли.

"Мы пытаемся вести учет людей, погибших именно в результате обстрелов, то есть от минно-взрывных травм получили ранения. Только за 2023 год мы получили данные о том, что пострадали 213 человек. Из них 160 - это ранены, 53 человека погибли. Гибнут постоянно.", – сказала она.

Гасаненко рассказала, что жители Олешек часто находятся в укрытиях, впрочем, из-за обстрелов постоянно появляются новые жертвы среди гражданского населения.

"Это только те люди, о которых нам стало известно. Цифры не полные. Мы знаем их данные. Есть люди, которые пострадали, но нам о них никто не сообщил. То есть это не полные зафиксированные факты, о которых мы точно знаем. Поэтому опираться на них как на полную информацию нельзя. Думаю, что эти цифры в разы больше", – резюмировала ситуацию глава МВА, добавив, что некоторые села громады вообще уже не существуют.

Напомним, ранее стало известно, что российские захватчики во время оккупации Херсонщины неоднократно арестовали, пытали и совершали сексуальное насилие в отношении ЛГБТК-людей. Причем таких лиц задерживали именно по их ориентации и гендерной идентификации.

Как сообщал OBOZ.UA, действующая депутат Херсонского областного совета во время оккупации облцентра сотрудничала с российским агрессором. Она работала в "администрации" захватчиков и организовывала переоборудование местных больниц под военные госпитали для врага. Женщину разоблачили, задержали и объявили о подозрении. Суд поместил его под стражу.

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