'Ситуация просто катастрофическая': в Олешковской МВА рассказали о ситуации в оккупированной громаде

В Олешковской громаде значительно ухудшается гуманитарная ситуация. Только за прошлый год из-за боевых действий пострадали сотни гражданских, а погибших более полусотни.

Об этом сообщила начальница городской военной администрации Татьяна Гасаненко в комментарии проекта Радио Свобода "Новости Приазовья". Она отметила, что ситуация катастрофическая, потому что громада до сих пор находится под оккупацией российских войск.

"На данный момент ситуация на территории Олешковской территориальной громады катастрофическая. Света, газа, воды – нет. Город постоянно под обстрелами. Летают дроны, под обстрелами разрушается вся инфраструктура. Особенно в Олешках", – сообщила чиновница.

С начала года, по данным Гасаненко, пострадали 28 гражданских. 21 человек был ранен. Есть тяжелые случаи с ампутациями. Семь гражданских погибли.

"Мы пытаемся вести учет людей, погибших именно в результате обстрелов, то есть от минно-взрывных травм получили ранения. Только за 2023 год мы получили данные о том, что пострадали 213 человек. Из них 160 - это ранены, 53 человека погибли. Гибнут постоянно.", – сказала она.

Гасаненко рассказала, что жители Олешек часто находятся в укрытиях, впрочем, из-за обстрелов постоянно появляются новые жертвы среди гражданского населения.

"Это только те люди, о которых нам стало известно. Цифры не полные. Мы знаем их данные. Есть люди, которые пострадали, но нам о них никто не сообщил. То есть это не полные зафиксированные факты, о которых мы точно знаем. Поэтому опираться на них как на полную информацию нельзя. Думаю, что эти цифры в разы больше", – резюмировала ситуацию глава МВА, добавив, что некоторые села громады вообще уже не существуют.

Напомним, ранее стало известно, что российские захватчики во время оккупации Херсонщины неоднократно арестовали, пытали и совершали сексуальное насилие в отношении ЛГБТК-людей. Причем таких лиц задерживали именно по их ориентации и гендерной идентификации.

Как сообщал OBOZ.UA, действующая депутат Херсонского областного совета во время оккупации облцентра сотрудничала с российским агрессором. Она работала в "администрации" захватчиков и организовывала переоборудование местных больниц под военные госпитали для врага. Женщину разоблачили, задержали и объявили о подозрении. Суд поместил его под стражу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!