'Ситуация сложная': министр обороны рассказал о боях на Донбассе

Ситуация на фронте на востоке Украины остается сложной, но контролируемой. Продолжаются ожесточенные бои.

Видео дня

Об этом в интервью канадскому телеканалу CBC рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что нашей армии крайне необходим ряд вооружений, в частности, истребители, другие боевые самолеты и дальнобойные ракеты.

Украинский министр заверил, что указанные виды оружия не будут применяться для нанесения ударов по территории РФ – только для уничтожения вражеских объектов на оккупированных территориях Украины и их освобождения.

Резников выразил надежду, что новые две недели переговоров с партнерами по истребителям для Украины дадут положительный результат. Министр уверен: "все, что невозможно сегодня, (будет - ред.) возможным завтра".

Напомним: в американском Институте изучения войны накануне сообщили, что кадровые войска РФ, вероятно, начали заменять истощенные силы ЧВК "Вагнер", чтобы продолжать наступление на Бахмут в Донецкой области. Оккупанты намерены провести несколько этапов наступательных действий, предположительно предполагающих кампанию от шести до 12 месяцев.

Аналитики допускают более высокий уровень боевой мощи и возможностей страны-агрессора, чем наблюдали с начала войны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы Нацгвардии вместе с другими подразделениями Сил обороны продолжают ликвидировать российских захватчиков в окрестностях Бахмута Донецкой области. Наши воины ведут бои за каждый дом и перекресток, обстрелы города не прекращаются;

– в районе Угледара в Донецкой области оккупанты активизировали наступательные усилия и пытаются добиться промежуточного успеха, несмотря на большие потери. Силы обороны не позволяют врагу достичь целей и сокращают количество личного состава и военной техники врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!