'Ситуация ужасающая': омбудсмен заявил, что 25 тыс. украинцев могут считаться пропавшими при особых обстоятельствах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец с ужасом констатирует, что более 25 тысяч украинских граждан на сегодня могут считаться пропавшими при особых обстоятельствах. То есть фактически находятся в заложниках у России и остаются в плену у захватчиков.

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Об этом он рассказал на пресс-конференции 7 сентября, передает Интерфакс-Украина. Омбудсмен заметил, что это число не предельно и продолжает расти.

"Ситуация у нас не меняется, она крайне ужасающая: фактически каждый день россияне задерживают гражданских на временно оккупированных территориях, таким образом пополняя этот список", – обозначил он.

Лубинец добавил, что напряженной остается ситуация с украинским журналистом Дмитрием Хилюком, который был похищен российскими военными в начале марта 2022 года в Киевской области. Все это время корреспондент агентства УНИАН остается в заключении у оккупантов.

"У нас нет возможности выяснить, где он, в каком он состоянии. Российская сторона ни мне, ни другим международным организациям, ни присоединяемым им посредникам такой информации не предоставляет", – резюмировал омбудсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам уполномоченного, Россия насильно удерживает на своей территории около 25 000 украинцев, не имеющих отношения к военному делу – то есть гражданских пленных. Это категория заложников самая сложная для обмена и возвращения в Украину, но наше государство делает все, чтобы освободить своих граждан как можно скорей.

Между тем россияне продолжают усыновлять украинских детей, вывезенных с родной земли незаконно. Преступным образом в новые семьи вошли почти 400 малышей.

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