Ситуация в России может выйти из-под контроля: Курносова назвала уязвимые места режима Путина

Режим Владимира Путина в России имеет множество уязвимых мест. На фоне катастрофически низких рейтингов власти и его лично, кремлевский диктатор усиливает агрессивную риторику, а перспектива массовой мобилизации в РФ становится все более реальной. Тем не менее, режим оказался в катастрофическом состоянии и не способен на акты открытой агрессии в отношении западных союзников Украины.

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Более того, выборы, которые пройдут в России в сентябре, могут стать катализатором опасных социальных процессов, которые власти не смогут удержать под контролем. Одним из способов смены режима в России был бы сценарий попытки госпереворота, предпринятый в 1991 году. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка, признанная "иноагентом" в России Ольга Курносова.

– Во время встречи с военными на крейсере "Варяг" Путин фактически пригрозил Евросоюзу захватом торговых судов. Так он ответил на блокирование и задержание российских кораблей "теневого флота", которые осуществляются ЕС. Говорит ли это заявление о том, что "теневой флот" – та самая ахиллесова пята Путина? Допускаете ли вы, что Путин может пойти дальше этих угроз и прибегнуть к агрессивным действиям уже по отношению к странам блока?

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– Конечно, ахиллесовой пятой "теневой флот" я не считаю просто потому, что у сегодняшнего режима в России столько уязвимых мест, что его просто невозможно сравнить с Ахиллесом. Да, конфискация суден "теневого флота" – безусловно, вещь болезненная для России. Мы знаем несколько случаев, когда их продавали, поэтому Путин пытается что-то из себя изображать.

Давайте не будем забывать, что 20 сентября в России состоятся как бы выборы или то, что они называют выборами. Сейчас в полном разгаре изображение предвыборной кампании, рейтинги власти и лично Путина катастрофические низкие, и поэтому он из кожи вон лезет, чтобы изображать нормальность. Но то, что он сейчас делает, эта попытка изображения того, что у него все под контролем, на самом деле абсолютно не соответствует действительности.

Отдельно в скобках заметим, что с логикой у него как всегда очень плохо, потому что его фраза про ответ логически противоречива. По сути, он говорит про нанесение асимметричных ударов, потому что они собираются их наносить в разных местах, но зеркальный ответ – это как раз ответ симметричный, потому что, как мы помним, зеркальная поверхность создает абсолютную симметрию.

– Ситуация такова, что британское побережье сегодня фактически осталось без защиты при том, что там постоянно присутствуют российские военные корабли. Допускаете ли вы, что Путин может воспользоваться этой временной слабостью в обороне Британии для того, чтобы нанести какой-то, по крайней мере, гибридный удар в этом регионе?

– Гибридные удары Россия наносит постоянно, и мы постоянно слышим информацию о каких-то залетевших дронах, о диверсантах, о шпионах, поэтому, конечно, возможно, Россия и дальше будет наносить гибридные удары. Но на то они и гибридные удары, что все-таки не представляют серьезной опасности. На что-то более серьезное режим пойти не может просто потому, что он находится в тяжелейшем состоянии. В первую очередь, российская экономика находится в очень тяжелом состоянии, поэтому дополнительно нарастить свои функции, свои возможности Путин точно не может.

– Как вы оцениваете текущую ситуацию внутри России? Вы уже упомянули о так называемых выборах, которые пройдут в конце сентября. С выборов по надуманным причинам снята партия "Яблоко", единственная политическая сила, которая выступала за прекращение войны. Кроме того, мы видим, что продолжаются удары по складам маркетплейса Wildberries, которые, разумеется, тоже вызывают определенную реакцию в российском обществе. Допускаете ли вы, что именно во время выборов, перед ними или сразу после них могут произойти какие-то значимые социальные процессы внутри Российской Федерации?

– Все-таки до выборов остается еще чуть больше месяца, и ситуация развивается достаточно стремительно. Мы прекрасно понимаем, что "Яблоко" сняли с выборов ровно потому, что у него очень быстро нарастал рейтинг. Соответственно, понятно, что в условиях, когда в бюллетене нет графы "против всех", единственные, за кого можно будет голосовать на этих выборах – это какие-то одномандатные кандидаты, которые пока остаются, в том числе "яблочные" или какие-то другие, которые более-менее известны людям. Что касается половины Думы, которая избирается по партийным спискам, то там вообще никого не остается, за кого можно было бы проголосовать с чистой совестью.

Поэтому не нужно думать, что выборы могут привести к изменению во власти. Нет, конечно, но так как ситуация все равно будет все больше и больше политически обостряться, то выборы могут послужить неким катализатором для последующих событий. Как мы знаем, в постсоветских странах это бывает очень часто, когда именно после выборов начинаются какие-то политические потрясения, то или "бархатная революция", то или что-то еще.

Поэтому не исключено, что эти выборы могут послужить точкой, после которой ситуация обострится. Отдельный вопрос, насколько будет готова власть перейти к каким-то откровенно репрессивным мерам, и на что будут готовы люди.

Но опять-таки, все больше и больше возрастает опасность новой волны мобилизации, призыва или чего-то подобного, что обостряет ситуацию, в Сибири опять начался отъем скота, поэтому предпосылок для обострения становится все больше и больше. Поэтому, да, я считаю, что после выборов ситуация может выйти из-под контроля власти.

– Президент Зеленский, не вдаваясь в подробности, заявил о том, что Украина вместе с международными партнерами разработала общий план по прекращению войны и усилению давления на Россию. Он сказал: "Путин не хочет остановить эту войну, но он ее остановит, у нас есть план, мы понимаем, что нужно делать. Это совместный план с нашими партнерами". Он добавил, что войну необходимо вернуть на территорию России, чтобы российское общество ощутило на себе ее последствия и оказало давление на власть. По вашему мнению, что действительно может заставить Путина прекратить эту войну?

– Как раз в августе очередная годовщина ГКЧП (Государственный комитет по чрезвычайному положению – самопровозглашенный орган власти в СССР, существовавший с 18 по 21 августа 1991 года, который пытался отстранить от власти президента Михаила Горбачева и сорвать подписание нового Союзного договора. – Ред.). Мне кажется, что это самый действенный способ. Если мы вспомним, что делал ГКЧП? Он заявил, что президент Советского Союза Михаил Горбачев не способен исполнять свои обязанности по состоянию здоровья.

Поэтому если какая-то группа товарищей сочтет, что Путин не способен исполнять свои обязанности по состоянию здоровья, то мне кажется, в этот раз все будут рукоплескать и будут с этим абсолютно согласны. Вот, пожалуйста, вам один из сценариев, но, наверное, есть и другие.

– Последний вопрос – по поводу резиденции Путина в Геленджике. Наши Силы обороны методически уничтожают средства ПВО и радиоэлектронной борьбы в районе этой резиденции. Допускаете ли вы сугубо теоретическую возможность, что кремлевский диктатор может быть уничтожен именно таким, скажем, дистанционным способом?

– Ну, сугубо теоретическую возможность я, конечно, допускаю, но, как мы видим, сейчас Путин находится на Курильских островах, как можно дальше от Геленджика. Поэтому вряд ли он поедет в Геленджик.

Но то, что, видимо, готовится удар по резиденции Путина в Геленджике – это, мне кажется, для всех понятно. Все ждут, когда это состоится, потому что это известная резиденция, про которую Навальный в свое время снимал фильм (Документальный фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией "Дворец для Путина. История самой большой взятки" вышел 19 января 2021 года. – Ред.). Посмотреть, что там внутри после соответствующего удара было бы очень и очень интересно.