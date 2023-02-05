В плену у российских оккупантов до сих пор остаются 729 воинов из отдельного отряда специального назначения "Азов". К военнопленным "азовцам" захватчики применяют физическое и психологическое давление, "выбивая" из них признания в вымышленных преступлениях.

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Защитников Украины удерживают в разных местах, информацию о них Украина получает от освобожденных военных, она достаточно спорадическая. Об этом в интервью ведущей 1+1 Наталии Мосейчук рассказал бывший пленник оккупантов, защитник "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр").

В настоящее время во вражеском плену, по его словам, остаются 729 бойцов "Азова".

Как отметил Кротевич, его побратимов россияне держат в разных местах. Достоверно сказать, где находится тот или иной воин в данный момент времени – невозможно.

"Сейчас они не находятся в одном месте. И у нас есть информация по состоянию на какую-то дату, например 28 декабря 2022 года. За месяц человека могли перевести в другое учрреждение, его состояние могло как улучшиться, так и ухудшиться", – отметил "Тавр" .

О месте пребывания и состоянии пленных, которых до сих пор не удалось освободить, собирают информацию от защитников, вернувшихся домой в рамках обменов.

"Они говорят, когда видели такого-то побратима и в таком-то состоянии. Состояние у них, мягко говоря, неудовлетворительное. Все равно (российские оккупанты. – Ред.) применяют физическое и психологическое влияние", – отметил Кротевич.

Еще один защитник "Азовстали" Илья Самойленко ("Гендальф") отметил, что издеваются над пленными "азовцами" российские захватчики, прекрасно понимая, что актуальной и ценной информации они не получат: люди, которые месяцами находятся в плену, ею просто не владеют.

Однако главная цель врага – заставить украинцев дать "свидетельства", которые бы "подтвердили" ложь Кремля относительно "нацизма" в Украине и "преступлений", которые украинские защитники якобы массово совершали против мирных жителей, в частности, на Донбассе.

"Какую информацию выбивать – вопрос. Но в их парадигме важнее, из кого выбивать, и каким образом", – считает Самойленко.

Напомним, накануне, 4 февраля, Украина провела очередной масштабный обмен пленными с РФ. Домой удалось вернуть 116 украинских героев: 87 воинов ВСУ, 8 бойцов ТрО, 7 из Нацгвардии, 6 из Нацполиции, 5 из ГПСУ, 2 из ВМС и представителя ГСЧС.

Освободили из вражеского плена защитников Донбасса, в частности, Мариуполя и Бахмута, а также воинов, защищавших Киевщину, Луганщину, Херсонскую, Сумскую, Черниговскую, Запорожскую и Харьковскую области. Кое-кто оказался в плену еще в марте - и смог вернуться домой после 11 месяцев издевательств, пыток и морального давления в российских застенках.