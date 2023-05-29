Сколько F-16 нужно Украине для преимущества в воздухе: ответ бригадного генерала

Для перехвата преимущества в воздухе Авиация Сил обороны должна задействовать по меньшей мере 3-4 эскадрильи самолетов F-16 по 12-16 единиц. Этого будет достаточно, чтобы оказать сопротивление врагам на конкретном направлении.

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Об этом в интервью проекту "Донбасс Реалии" рассказал начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов. Он заметил, что Россия направила против нас довольно серьезную авиационную технику, также задействована большая часть состава регулярных войск.

"Если мы понимаем, что против нас группировка, скажем так, 50 эскадрилий и 39 аэродромов, с которых они выполняют задачи, конечно, нам хотелось бы больше. Но если это будет хотя бы три-четыре эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов", – сказал он.

Также Голубцов добавил, что сейчас у противника в арсенале находятся самолеты Су-35 и МиГ-31БМ, способные применять ракеты повышенной дальности и большой дальности. У наших военных пока такого функционала нет.

"Если бы нам просто-напросто платформу, которая способна применить, например, ракеты воздух-воздух американские AIM-120 - у них дальность около 180 километров - мы бы просто не допустили их приближения к границам на расстояние пуска этих ракет", – заключил генерал.

Напомним, что Голубцов также назвал сроки и основные сложности, с которыми столкнутся пилоты ВСУ при обучении управлению американскими истребителями. Уже двое наших летчиков отправились в США на тестовые занятия за штурвалом F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский на последней встрече с лидером США Джо Байденом заверил последнего, что самолеты F-16 не будут использованы в воздушном пространстве над Россией. Истребители нужны Украине только для того, чтобы защитить собственные территории от захватчиков.

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