Сколько гражданских пострадало от вражеских мин с начала полномасштабной войны: статистика

В Украине с начала полномасштабного вторжения России из-за мин и взрывоопасных остатков войны пострадали 1482 гражданских лица. По состоянию на 1 мая 2026 года среди них – 150 детей и 1332 взрослых.

Данные собирает Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности, которое работает как секретариат Национального органа по вопросам противоминной деятельности.

Информация поступает от областных военных администраций, региональных подразделений ГСЧС и Национальной полиции. В ведомстве уточнили, что речь идет обо всех подтвержденных инцидентах, связанных с минами и взрывоопасными остатками войны.

Самые уязвимые категории

Больше всего от взрывоопасных предметов пострадали фермеры – 273 человека. Также среди пострадавших много безработных – 181 человек, работников критической инфраструктуры – 150 человек, пенсионеров – 146 и учеников – 142.

Отдельно в статистике указаны водители – 95 пострадавших. Часто люди подрываются на обочинах дорог, в полях или вблизи деоккупированных территорий. И эта цифра остается одной из самых болезненных, потому что речь идет об обычной повседневной жизни – работе, поездках, попытке вернуться домой или обработать землю.

Система помощи

В Главном управлении противоминной деятельности отметили, что сбор и верификация данных проводятся системно в рамках выполнения международных обязательств Украины по Протоколу II и Протоколу V Конвенции о запрещении или ограничении применения отдельных видов обычного оружия.

По факту каждого подрыва гражданского населения на российских минах правоохранители открывают уголовные производства о нарушении правил и обычаев ведения войны.

Созданная база данных и интерактивная карта используются правительственными и гуманитарными организациями для информирования населения о минной опасности и оказания помощи пострадавшим. За период с 2023 по 2026 годы 180 человек, получивших минно-взрывные травмы, получили помощь на более чем 3,2 млн грн. Речь идет об оплате лечения, реабилитации, а также обеспечении средствами для дистанционного обучения и работы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 23 апреля в пограничном селе Погорельцы, что на Черниговщине, родные и близкие провели в последний путь 24-летнего Александра Поводыренко и 21-летнюю Полину Бородулю. Оба погибли, подорвавшись на мине. Пара планировала свадьбу, однако трагедия оборвала их жизнь.

