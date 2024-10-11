Почти половина жителей Германии считают, что Украина должна уступить часть своих территорий для достижения мира. При этом более трети немцев выступают против любых территориальных уступок.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией YouGov, сообщает dpa. Согласно опросу, 45% респондентов поддерживают идею территориальных уступок со стороны Украины в обмен на мир с Россией.

В то же время 39% выступают против таких действий и убеждены, что Украина не должна отдавать никакой своей земли.

Вопрос временно оккупированного Крыма также вызвал неоднозначные взгляды. 22% опрошенных считают, что Украина должна признать потерю Крыма, который Россия аннексировала еще в 2014 году. Остальные 23% респондентов предлагают, чтобы Киев пошел на еще большие уступки, отказавшись не только от Крыма, но и от территорий, оккупированных Россией после февраля 2022 года.

Опрос также показал, что мнения немцев разделились по поводу использования Украиной дальнобойного западного оружия для ударов по российской территории. 42% опрошенных поддерживают такую возможность, в то время как 43% выступают против этого.

Напомним, более 80% украинцев считают, что Украина может добиться успеха в войне, развязанной Россией, при условии надлежащей поддержки Запада. По сравнению с декабрем 2023 года этот процент снизился во всех регионах, кроме мероприятия.

Несмотря на регулярные обстрелы оккупантами энергетических объектов Украины, абсолютное большинство граждан планирует оставаться зимой дома. 89% респондентов предстоящий осенне-зимний период проведет в месте постоянного жительства.

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