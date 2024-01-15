Сколько похищенных Россией детей удалось вернуть: омбудсмен озвучил количество

Украине удалось вернуть на свою территорию 517 детей, незаконно депортированных государством-агрессором Россией. Задача нашей страны – вернуть домой всех украденных Москвой украинских детей.

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Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 14 января во время выступления в Давосе на встрече советников по воплощению "Формулы мира". На своем канале в Telegram омбудсмен отметил, что модерировал панель "Гуманитарное направление Украинской формулы мира: борьба за возвращение жертв насильственного перемещения, включая депортированных детей и военнопленных".

В своем выступлении на мероприятии Лубинец также сообщил, что из российского плена удалось вернуть всего 150 гражданских взрослых.

"В настоящее время дома 517 детей, 2828 взрослых, среди которых только 150 гражданских. А наша задача – вернуть всех! Поэтому международное сообщество должно немедленно консолидировать свои усилия в этом направлении!" – отметил омбудсмен.

Он рассказал, что партнеры в Давосе услышали голоса украинских детей, которые были возвращены домой, а также родственников гражданских, похищенных и незаконно удерживаемых РФ.

"Они были поражены услышанными вещами…", – добавил уполномоченный по правам человека.

Ранее первая Леди Украины Елена Зеленская рассказала, что захватчики депортировали на территорию РФ более 19 тысяч детей с временно оккупированных ими украинских территорий.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора России вывозят на свою территорию часть украинских детей, которых из Украины незаконно депортировали в Беларусь. Некоторые украинцы остаются в РБ.

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