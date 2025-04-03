Сколько стран могут отправить своих военных в Украину: в Офисе президента сделали прогноз

Присутствие военного контингента других стран в Украине необходимо для обеспечения безопасности. В формировании такой миссии могут принять участие более десяти стран.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса во время встречи с журналистами 2 апреля. Его цитирует "Общественное".

По его словам, сейчас вопрос контингента и его формирования обсуждается с союзниками.

В частности, речь идет о полномочиях иностранных подразделений и порядке действий в разных доменах - сухопутном, морском, воздушном. Украина заинтересована в максимально эффективном присутствии военных стран-партнеров в каждом из этих направлений.

"Это комплексный вопрос, нуждающийся в тщательном планировании с учетом многих факторов. Именно над этим сейчас и ведется работа", — подчеркнул Палиса.

Он пояснил, что каждое подразделение, которое потенциально будет развернуто на нашей территории, должно:

иметь систему ПВО для защиты из воздуха; обеспечить надежное логистическое развертывание; иметь средства радиоэлектронной борьбы; координировать взаимодействие с авиационной компонентой; в случае военно-морского присутствия гарантировать защиту и охрану морских сил.

Павел Палиса сообщил, что сейчас в Украине готовятся к встрече по поводу присутствия такого контингента. По его словам, Киев ожидает представителей 10-12 стран. Среди них будут Великобритания, Франция, страны Балтии и страны Северной Европы – Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания.

"Встреча, о которой идет речь, — это первая такого рода. В ближайшее время запланирована еще одна — уже в более техническом формате. Там, надеюсь, все вопросы будут обсуждены глубже и подробнее. Мы прекрасно понимаем, что для принятия подобных решений необходима синхронизация как военной, так и политической компоненты. Британии? Потому что именно эти страны выразили готовность взять на себя лидерство в этом процессе", - отметил Павел Палиса.

Он подчеркнул, что важнейшим для создания миротворческого контингента является наличие политической воли и военной состоятельности.

"Самыми сильными гарантиями безопасности для Украины являются дееспособные, мощные силы обороны с высоким уровнем готовности", - подчеркнул представитель Офиса президента.

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