Сколько украинцев считают, что цель России – уничтожение Украины и украинцев: результаты опроса

Большинство украинцев – 66% – убеждены, что цель России состоит именно в уничтожении Украины и украинцев. В частности, 28% опрошенных считают, что РФ стремится к осуществлению физического геноцида украинцев, а 38% убеждены, что Россия хочет захватить большинство территории Украины и уничтожить украинскую государственность и нацию.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС). Еще 14% респондентов считают, что цель России – захват территорий Украины и установление марионеточного правительства.

7% считают, что Россия пытается захватить Донбасс, Херсон и Запорожье.

В то же время 87% украинцев считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях. Лишь 4% считают, что Россия стремится сохранить только эти территории, а лишь 3% считают, что цель России – "денацификация" и демилитаризация Украины. Остальные респонденты (7%) затруднились ответить на этот вопрос.

Эти взгляды разделяют украинцы по всем регионам. От 80% на востоке и юге до 89-90% на западе и центре считают, что Россия не остановится на уже оккупированных территориях. Кроме того, 70% на западе, 68% в центре и 62% на юге считают, что Россия стремится выполнить физический геноцид или уничтожить украинскую нацию и государственность. На востоке этот показатель также остается высоким – 46%.

Антон Грушецкий, исполнительный директор КМИС, отметил, что, несмотря на усталость от войны, большинство украинцев категорически против мира "на любых условиях". Он подчеркнул, что украинцы, хоть и уставшие, все равно готовы бороться за свою независимость и суверенитет столько, сколько потребуется.

"Одно из объяснений такой удивительной стойкости – ощущение экзистенциальной угрозы. Сейчас часто слышны высказывания Г. Меир "нельзя договариваться с тем, кто пришел убивать тебя". Для рядового украинца эти слова полностью отражают реалии жестокой войны, под лживыми предлогами Россия уже много лет ведет против Украины. Украинцы достаточно гибки и готовы обсуждать даже болезненные варианты завершения войны. В то же время украинцы готовы и дальше отстаивать свои "красные линии" (состоящие в выживании украинской нации, сохранении суверенитета и гарантиях безопасности) и точно не собираются просто складывать оружие и сдаваться на милость врагу", – отметил он.

Опрос проводился с 14 февраля по 4 марта 2025 методом телефонных интервью во всех регионах Украины. В нем приняли участие 1029 респондентов в возрасте от 18 лет. В обычных условиях статистическая погрешность такой выборки составляет 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% – для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, и 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, в Великобритании, Франции, Германии и Польше большинство опрошенных граждан считают, что Россия может напасть на страны Европы в ближайшие годы. Также респонденты выступают за продление помощи Украине, которая дает отпор стране-агрессору.

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