Сколько украинцев считают, что Запад устал от войны в Украине: опрос показал цифры

Все больше украинцев теряют веру в то, что Запад будет поддерживать Украину, сопротивляющуюся российской агрессии, так долго, как это декларируют западные лидеры. По сравнению с концом 2022 года на конец февраля 2024 количество граждан, чувствующих, что Запад устал от войны, выросло практически втрое.

При этом подавляющее большинство украинцев сохраняют веру в то, что Украина в конце концов победит. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 17 по 23 февраля текущего года.

Социологи принялись исследовать, находит ли отклик в сознании украинцев опасный нарратив о том, что якобы Запад устал от войны в Украине, считают ли они, что западные партнеры готовы бросить наше государство на произвол судьбы или наоборот – чувствуют поддержку со стороны западных стран.

И выяснилось, что по сравнению с первым годом войны, в феврале 2024-го, количество людей, считающих, что такая усталость существует, западная поддержка ослабевает, и что Запад хочет надавить на Украину, чтобы заставить ее пойти на уступки агрессору – выросло практически втрое.

Так, если в сентябре и декабре 2022 года такое мнение разделяли около 15% опрошенных, а в октябре 2023-го количество скептиков возросло до 30%, то в конце февраля ослабление поддержки и намерения Запада заставить Украину пойти на уступки для прекращения боевых действий ощущают 44% граждан нашего государства. 49% же считают, что поддержка предоставляется по мере возможностей, а западные страны стремятся к завершению войны на приемлемых для нашего государства условиях.

Примечательно, что скептиков больше насчитывается в южных и восточных регионах, то есть там, где идут боевые действия или откуда к фронту ближе. Так, на юге об усталости Запада от войны говорили 51% опрошенных (против 41% верующих в непоколебимость поддержки), а на востоке опрос зафиксировал 48% скептиков и 44% оптимистов.

На западе и в центре страны количество тех, кто считает, что Запад продолжает помогать Украине и не отступает от отстаивания завершения войны на приемлемых для Украины условиях, пока преобладает над теми, кто придерживается противоположного мнения. В западных областях 40% разочаровались в Западе, в то время как 56% продолжают верить в его поддержку, в центральных регионах соотношение составляет 40% к 50% соответственно.

В КМИС подобное уныние украинцев расценивают как крайне негативную тенденцию. Ведь рост уверенности в том, что Запад готов бросить Украину на произвол судьбы, подрывает веру украинцев в победу – несмотря на то, что часть западных стран продолжают активно поддерживать наше государство. В то же время социологи напомнили, что все это происходит на фоне наращивания Россией собственного производства оружия и получения им помощи от других тоталитарных режимов, поэтому существующий уровень западной поддержки действительно слишком мал, особенно учитывая, что некоторые поставки западные страны осуществляют с существенными задержками.

"Недавно, 24 февраля 2024, была вторая годовщина российского полномасштабного вторжения. Украина и украинцы услышали много хороших и сильных слов поддержки от западных партнеров. Однако уже 25 февраля 2024 года на форуме "Украина. Год 2024" президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас есть 4 бригады, которые до сих пор не получили обещанную технику (которую обещали еще под контрнаступление 2023 года). Поэтому мы призываем Запад переходить от сильных слов к сильным действиям. Украина и украинцы сохраняют волю к Победе, Украина и украинцы стремятся продолжать сопротивление агрессору. Украина и украинцы заслуживают должной поддержки здесь и сейчас", – отметил заместитель исполнительного директора КМИС Антон Грушецкий.

Социологи также напомнили, что согласно опросам КМИС в декабре 2023 года 87% украинцев были уверены, что при должной поддержке Западом Украины (оружием, финансами, санкциями) Украина сможет преуспеть в войне против России. При этом еще в октябре того же года 75% считали помощь ЕС полезной, однако 56% оценивали ее как недостаточную.

При этом в феврале 89% опрошенных продолжали верить в то, что Украина победит в войне – не в последнюю очередь потому, что воспринимают борьбу, которую ведет наше государство как совместное противостояние Украины и западных союзников "оси зла", в которую входит РФ и несколько других государств с тоталитарными режимами у власти.

Напомним, ранее стало известно, сколько немцев выступают за увеличение помощи Украине и опасаются нападения РФ на другие государства. Еще одно исследование показало сколько европейцев верят, что Украина победит в войне с Россией.

Между тем, украинские социологи исследовали, сколько украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно.