"Скоро некого будет обменивать": "Редис" во вторую годовщину теракта в Еленовке напомнил об обещаниях защитникам Мариуполя

Обещания защитникам "Азовстали", которые уже больше 800 дней находятся в российском плену, так и не выполнены. "Скоро вам некого будет обменивать", – предупредил командир 12 бригады специального назначения "Азов" НГУ Денис "Редис" Прокопенко.

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28 июля, во вторую годовщину российского теракта в колонии в Еленовке на Донетчине, "Редис" высказался по поводу военнопленных защитников Мариуполя, которые до сих пор в неволе. "Ни один из тех, кто давал бойцам Мариупольского гарнизона гарантии при выходе с территории "Азовстали", не выполнил своих обещаний", – заявил он.

Международный Комитет Красного Креста, российская сторона и военно-политическое руководство Украины в мае 2022 года договорились, что украинские военнослужащие, окруженные на заводе "Азовсталь", выйдут и станут военнопленными. При этом гарантировались сохранение жизни каждого военнослужащего, неприменение пыток и скорейшие обмены.

Ожидаемо, что россияне наплевали на все эти пункты. Убийство оккупантами по меньшей мере 53 безоружных азовцев в бараке колонии в Еленовке стало апогеем нарушения законов и обычаев ведения войны.

"Современная история не знает подобных примеров бесчеловечной жестокости по отношению к военнопленным.

В день, когда вся страна склоняет головы перед погибшими в Еленовке азовцами, мне не дает покоя только один вопрос: приложили ли другие гаранты сохранения жизней личного состава Мариупольского гарнизона всех усилий, проработали все возможные варианты и задействовали необходимые рычаги влияния на россиян, чтобы обещанные через 3-4 месяца после выхода из "Азовстали" обмены произошли?" – поинтересовался Прокопенко.

Он заверил, что "Азов" продолжает уничтожать врага и пополнять обменный фонд. Уже год подразделение находится на Кременском направлении.

"Тяжело передать словами, что такое один день в российском плену. Времени нет. Постоянные пытки, голод, показательная казнь в Еленовке, незаконные судилища и пожизненные заключения. Скоро вам некого будет обменивать", – написал командир.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спустя два года после страшного преступления врага международные суды так и не расследовали теракт.

– 12 бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины призвала всех патриотов рассказать миру о преступлении против человечности – массовом убийстве военнопленных в Еленовке.

– 28 июля в Киеве бойцы "Азова" устроили перформанс с красными файерами на открытии выставки о памяти погибших в Еленовке. Заместитель командира полка Святослав Паламарь зачитал ряд требований.

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