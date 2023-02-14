Скоро некому будет командовать: в армии РФ подчиненные все чаще убивают командиров, чтобы не идти на смерть

Военнослужащие армии РФ собственноручно убивают своих командиров. Причина тому – нежелание российских солдатов отправляться в горячие точки на смерть.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". В армии Российской Федерации наблюдается отсутствие доверия между командирами и рядовыми солдатами, что и является основной проблемой.

В источнике говорится, что война оголила проблемы, которые ранее считались "несущественными". Для армии РФ одной из таковых проблем стала нехватка военнослужащих младшего командного и офицерского составов и лиц, которые соответствующим образом обучены и готовы управлять личным составом непосредственно в самой гуще боевых действий.

"Вследствие высокой интенсивности боевых действий и существенных потерь, неожиданных для высшего военного руководства РФ, была объявлена частичная мобилизация. Это, в свою очередь, оголило новую проблему – людей набрать можно, управлять ими некому", – говорится в сообщении.

Это привело к тому, что молодые и необученные российские военнослужащие, попав на фронт, паникуют, бросают оружие и отказываются воевать.

"Ввиду отсутствия доверия между командиром и подчиненным, свидетелям этой войны известно множество случаев, когда солдаты убивали своих начальников, чтобы те не отправили их на смерть. "Убийство из мести" или "убийство чтобы не исполнить преступный приказ" стало повсеместным явлением в рядах ВС РФ", – говорится в сообщении.

Однако, подобные случаи не разглашаются и тщательно "подчищаются", но несколько все же всплыли в СМИ.

Так, один из примеров – убийство командира батальона Виталия Кучия из 155 ОБрМП. Его застрелил рядовой солдат, после того, как Кучий отправил подчиненных в смертельную ловушку.

Не менее показательным является убийство лейтенанта Кашеварова из той же 155 ОБрМП. Офицера избил до смерти мобилизованный рядовой, поскольку посчитал, что Кашеваров сдал их позиции ВСУ в обмен на денежное вознаграждение.

"Такие случаи многочисленны, и они будут продолжаться, если в скором времени высшее военное руководство РФ не найдет формулу, как это исправить. Иначе командиры будут и дальше погибать от рук своих же подчиненных", – говорится в источнике .

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинской области России мобилизованный гражданин избил командира до смерти. В результате травм тот скончался на месте. Нетрезвый старший сержант напал на капитана. Примечательно, что они были призваны во время мобилизации.

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