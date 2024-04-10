"Следует готовиться": в Сухопутных войсках заговорили о необходимости мобилизации женщин в ближайшие годы

Украина должна утвердить политику призыва женщин на службу в армии по образцу Израиля. Также нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы украинок придется мобилизовать в ряды Вооруженных сил.

Об этом в интервью британской газете The Times заявила советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Оксана Григорьева. В частности, она поддержала идею службы женщин в армии.

"Наша Конституция говорит, что обязанностью каждого украинца является защита своей страны, поэтому совершенно правильно, что женщины тоже служат. Наш северный сосед просто так не исчезнет. В течение сотен лет они неоднократно нападали на нас. Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что мы должны учить мужчин и женщин быть готовыми к войне", – сказала она.

Среди женщин, служащих в украинской армии, менее десятой части выполняют активные боевые задания, остальные работают медиками, разведчицами и администраторами. Только в 2018 году женщинам разрешили занимать боевые должности, говорится в статье.

"Мы прошли долгий путь с точки зрения законодательства, но на практике все еще существует менталитет старой школы. Начиная со школьного возраста, в стране существует разделение между девочками и мальчиками: мальчиков обучают физическим упражнениям, а девочкам приходится заниматься вышиванием или домашним хозяйством. Это должно измениться. Как физически, так и психологически мы должны готовить девушек с детства к защите страны", – сказала Григорьева.

В то же время в статье указано, что Украина медленно внедряет гендерное равенство в своей армии, причем многие женщины-военные сталкиваются с отсутствием женской формы.

По данным Кабинета министров Украины, в настоящее время в ВСУ служат 65 тыс. женщин – это примерно на 40% больше, чем в 2021 году. Почти все они добровольцы, потому что принудительного призыва для женщин не существует, хотя женщины-медики обязаны становиться на военный учет.

Доля женщин-военнослужащих в Украине меньше, чем в большинстве стран НАТО, и составляет 7,3%. Для сравнения – в армии США за последние годы доля женщин постоянно превышает 17%, а в армии Великобритании – более 11%.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 октября 2023 года украинок с медобразованием обязали встать на военный учет в ТЦК и СП, однако о принудительной мобилизации женщин речи не шло.

Президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции в декабре 2023 года заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин в Украине.

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