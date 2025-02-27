Следующие 18 месяцев будут сложными для России: эксперт ISW объяснил, почему Путин заинтересован в паузе, а не в мире

Россия не заинтересована в том, чтобы завершить войну в Украине, а хочет только получить паузу, чтобы восполнить потери. Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, запланировал "совратить" американского президента Дональда Трампа якобы мирными переговорами для того, чтобы получить оперативную паузу в боевых действиях.

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Об этом сказал руководитель Группы по вопросам России и геопространственной разведки Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос во время заседания XVIII Американско-Украинского диалога безопасности в Вашингтоне, передает Укринформ. По его словам, цель Путина неизменна – это капитуляция Украины.

В Кремле хотят "демилитаризации" и постоянного нейтралитета Украины, изменения Конституции, закрепления за РФ захваченных территорий – даже тех, которые она не контролирует в Запорожской, Херсонской, Донецкой областях.

Эксперт убежден, что Москва на самом деле готовится к тому, чтобы продолжать боевые действия на передовой.

Баррос сказал, что сейчас у России есть проблемы с экономикой, оборонной промышленной базой и возобновлением военных ресурсов. В последующие 18 месяцев Путину придется решать проблемы с советской техникой и критическим маленьким количеством добровольцев, готовых пойти воевать.

Аналитик ISW добавил, что данные разведки указывают на то, что Россия потенциально планирует принять новые военные грузы из Северной Кореи, где уже зафиксирована повышенная активность в одном из портов. А в Москве в это время проходят встречи с делегацией КНДР.

"Я думаю, что сейчас Путин хотел бы совратить Вашингтон к переговорам о прекращении войны, чтобы получить оперативную паузу и избежать необходимости очередного раунда мобилизации или того момента, когда закончится техника советских времен", – считает Баррос.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель США на Ближнем Востоке Стив Виткофф назвал так называемые стамбульские протоколы начала 2022 года "ориентирами" для переговоров между РФ и Украиной. Аналитики Института изучения войны подчеркивают, что соглашение на основе этих протоколов фактически будет являться документом о капитуляции Киева.

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