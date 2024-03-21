Следующие несколько месяцев будут для Украины очень тяжелыми, но мы готовы, – Данилов.

Страна-агрессор Россия разворачивает мощную кампанию по дискредитации украинского руководства. Эта "спецоперация" Кремля будет касаться выборов во время войны и продлиться три-четыре месяца. И это время будет для Украины достаточно тяжелым.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире телемарафона. При этом он подчеркнул, что украинцы готовы к любым вызовам.

По словам Данилова, в своей дискредитационной кампании враг будет делать ставку на вопрос выборов в военное время, и Россия уже начала рассказывать, что "они провели у себя выборы во время войны, а мы не проводим".

"Три-четыре месяца у нас будут очень тяжелыми, потому что Россия сейчас разворачивает очень мощную кампанию по дискредитации нашего руководства. Они начинают рассказывать, что они проводят выборы во время войны, а почему мы не проводим. Такая бессмыслица, на которую они будут делать ставку. Но мы готовы к любым вызовам", – сказал секретарь СНБО.

Он также ответил на вопрос о поставках оружия России от Ирана и КНДР.

"Что касается помощи от диктаторских режимов, то она им точно не поможет", – сказал Данилов.

Напомним, что в Российской Федерации 15-17 марта 2024 г. прошли так называемые выборы президента, к которым нет вопросов только у таких же диктаторских режимов. Владимиру Путину нарисовали "абсолютную" победу – в частности, на временно оккупированной территории Украины. Там, нарушая международное право, оккупанты тоже устроили циничный фарс на фоне разрушенных ими домов.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия запустила активную дезинформационную кампанию против Украины на Ближнем Востоке. Для этого Москва усиленно использует свою агентурную сеть, средства пропаганды и дипломатические консульства. Среди основных задач – оправдать войну России против Украины, дискредитировать нашу страну и государства Запада и навязать неприемлемые условия переговоров.

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