"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины": Белый дом призвал Конгресс ускорить предоставление военной помощи

В администрации главы Соединенных Штатов Америки считают, что следующие несколько месяцев будут иметь критическое значение для защиты Украины от российской агрессии. Там призвали американский Конгресс не медлить и, наконец, одобрить президентский запрос на дополнительное финансирование для Украины.

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С таким заявлением выступил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 22 января. Его слова процитировало агентство Укринформ.

"Следующие несколько месяцев будут критическими для Украины", – сказал он.

Представитель администрации Байдена напомнил, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские города ударными беспилотниками и ракетами. Поэтому украинскому командованию уже сейчас приходится принимать сложные решения о том, какое оружие и боеприпасы применять в условиях, когда запасы сокращаются.

Вместе с тем, государство-агрессор Россия продолжает получать военную помощь от Ирана и Северной Кореи, в том числе россияне получают баллистические ракеты. Кроме того, в РФ наладили собственное производство БПЛА и других вооружений.

Кирби подчеркнул, что власть в Штатах стремится к победе Украины, и президент Джо Байден неоднократно об этом говорил. Он, в частности, четко заявил, что Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом.

"Мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов", – отметил американский чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден якобы согласился на усиление иммиграционной политики во избежание критики и обеспечения помощи Украине и Израилю. В Сенате уже готовят иммиграционное соглашение, которое ограничит возможность мигрантов подавать прошение об убежище.