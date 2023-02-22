Блог | Виктор Андрусив: Следующий ход Пригожина

В конфликте Пригожин-Генштаб значительно выросли ставки. Сначала Пригожин стал качать тему снарядного голода. Его проигнорировали. Тогда он начал показывать видео трупов, чем подтверждает безумные потери Вагнера. В Минобороны РФ сказали, что обеспечивают Вагнера как и других. Причем Пригожин озвучил, что Вагнер не получает 80% необходимых снарядов. Какой его следующий шаг?

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Далее текст на языке оригинала.

Справа в тому, що в цьому конфлікті Пригожин у виграшній позицій. Його Вагнер виконував ключову роль в штурмі Бахмута, і сьогодні більшість позицій знаходиться під контролем його бійців. Я переконаний, що наступний крок Пригожина – це здача ділянки фронту, і звинувачення міноборони рф, що це їх вина. Враховуючи його медійну машину з воєнкорів – у Шойгу ніяких шансів в цьому протистоянні.

Пригожин розуміє, що він або зараз отримає бажане, або найближчі тижні Вагнер буде ліквідований і перейде під повний контроль міноборони рф. Тому він йде ва-банк.

Чим більше жаба-гадюку, тим краще для наших воїнів і нас.