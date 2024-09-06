Сливал данные через подругу с сайта знакомств: в Харьковской области будут судить российского информатора. Фото

В Харьковской области будут судить российского информатора, который передавал оккупантам данные о расположении Сил обороны в городе Дергачи через "подругу-журналистку", с которой познакомился в чате для знакомств. Им оказался безработный и пророссийски настроенный 46-летний местный житель.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. В отношении фигуранта был направлен обвинительный акт по обвинению в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований во время военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, в мае 2024 года через чат в мессенджере "Телеграмм" на подозреваемого вышла гражданка РФ, представившаяся журналисткой, которая якобы собирает информацию о событиях в Харьковской области от местных жителей.

Она выполняла роль "связной" между мужчиной и российскими спецслужбами. Начав с ним "романтическое общение", россиянка получала от него данные о местах дислокации украинских военных и техники в Дергачах.

Подозреваемый обходил город, скрыто фотографируя базирование сил обороны. Эти данные российская сторона использовала для прицельных ракетных ударов и атак беспилотников.

Правоохранители задержали мужчину в июне, после чего он был взят под стражу. Суд над ним состоится в Дергачевском районном суде Харьковской области. Фигуранту грозит от пяти до восьми лет заключения.

Ранее сообщалось, что СБУ и Нацполиция задержали трех коллаборантов, поджигавших военные автомобили в прифронтовых районах Донбасса. Задержанными оказались три жителя Славянска.

Как писал OBOZ.UA, ранее в СБУ информировали, что контрразведка спецслужбы задержала бывшего сотрудника милиции, который помогал врагу атаковать Торецк. Мужчина сливал российской ФСБ локации Сил обороны Украины, защищающих этот город в Донецкой области.

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