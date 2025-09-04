Сливали координаты: СБУ разоблачила агентурную группу российского ГРУ, которая наводила авиаудары по Днепропетровщине. Фото

Контрразведка СБУ задержала в Днепропетровской области двух агентов российского ГРУ. Один работал на кондитерской фабрике в Днепре, другой оказался бывшим правоохранителем из Кривого Рога. Обоих разоблачили на сборе координат и фото украинских объектов, которые затем передавали оккупантам для корректировки ракетных и дроновых атак.

По данным пресс-службы СБУ, оба агента действовали отдельно и имели разные задачи. Женщину из Днепра завербовали через ее знакомого, который находится в российском плену. Она передавала информацию о последствиях ударов по городу, а также выполняла пропагандистские поручения — публиковала смонтированные видео врага в TikTok. В Кривом Роге задержанный экс-милиционер шпионил за местами расположения резервных командных пунктов и укрытий Сил безопасности.

Служба безопасности отмечает, что обоих подозреваемых разоблачили во время выполнения заданий. В Кривом Роге агент пытался собрать данные о подразделениях полиции и Нацгвардии, которые держат оборону на передовой. В Днепре женщина готовила данные для повторных ударов по предприятиям тяжелой промышленности. И, возможно, это выглядело как мелкие поручения, но последствия могли быть куда серьезнее.

Подозрение и приговор

Следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Оба находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Комплекс мероприятий проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях под процессуальным руководством местных прокуратур.

