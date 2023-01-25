Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29, — министр обороны

Словакия готова обсудить передачу Украине своих истребителей МиГ-29. Кроме того, Братислава может отправить Киеву 30 танков Т-72 "хоть завтра" при условии, что сможет получить западные танки.

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Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь во время онлайн-брифинга в медиацентре "Одесса – Украина". Он отметил, что его страна приняла решение не использовать истребители МиГ-29 и они сейчас находятся на одной из баз (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ждем решения правительства Словакии. И, конечно, мы будем учитывать заинтересованность правительства Украины, а также согласие союзников на эту передачу", – сказал Надь,

Он добавил, что вопрос обсуждается.

"Мы сейчас это обсуждаем, мы не собираемся передавать эти истребители кому-то другому, мы хотели бы передать их именно Украине", - подчеркнул Надь.

Министр также отметил, что когда Соединенные Штаты передадут Украине реактивные истребители F16, Словакия с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов для этих самолетов.

"Но это еще не произошло и наш приоритет – передать Украине истребители МиГ-29, чтобы помочь ей защищаться", – добавил Надь.

В то же время Надь напомнил, что Словакия на вооружении имеет 30 советских танков T-72 и может передать их Украине, если союзники предложат замену.

"Мы готовы их передать Украине хоть завтра, если мы получим необходимую поддержку от западных стран", сказал – министр.

Напомним, ранее Словакия передала Украине 30 боевых машин пехоты БМП-1 по кольцевому соглашению с Германией. Берлин даст Братиславе 15 танков Leopard 2A4.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Наши вооруженные силы получат одну роту – 14 единиц такой техники.

Страны Европы планируют предоставить Украине 80 танков Leopard. При этом Германия намерена передать вооружение Киеву до конца марта.

Президент США Джо Байден объявил об отправке в Украину первой партии американских танков Abrams. Речь идет о 31 единице боевых машин.

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