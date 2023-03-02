Словакия может передать Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29 – АР

Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что его страна рассматривает возможность предоставления Украине 10 из 11 советских самолетов МиГ-29. Еще один истребитель, по его словам, зарезервирован для словацкого музея.

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Об этом пишет Associated Press. Если Словакия решится на этот шаг, она станет первой страной-членом НАТО, которая предоставит Вооруженным силам Украине боевые самолеты.

Напомним, что Братислава прекратила использование своих МиГ-29 еще летом прошлого года из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию – ранее этим занимались российские техники, которые вернулись на родину. В то же время Воздушные силы ВСУ активно летают на МиГах, поэтому им пригодились бы еще несколько единиц.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти жизни", – говорит Надь.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее лично обратился по поводу передачи самолетов к премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру. Это произошло во время саммита Евросоюза в Брюсселе в феврале.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу должно быть принято в течение нескольких дней или недель.

Однако в правительстве пока нет единства. В частности, бывший премьер-министр Роберт Фицо, выступающий против военной поддержки Украины и санкций ЕС против России, заявил, что у правительства Словакии нет мандата на поставку истребителей Украине. Теперь в Братиславе ждут юридическую консультацию по этому вопросу.

В то же время министр обороны Надь отметил, что соглашение о передаче МиГов будет беспроигрышным для всех участников. Он также добавил, что способность Украины защитить себя от российской агрессии полностью соответствует национальным, государственным и оборонным интересам Словакии.

В общей сложностт Словакия с начала вторжения РФ уже передала Украине оружия на сумму почти 168 миллионов евро. ВСУ получили зенитные ракеты С-300, вертолеты, тысячи ракет для реактивных систем залпового огня "Град" и десятки единиц бронетехники, а Словакия – немецкие танки Leopard и системы противовоздушной обороны Mantis в обмен на вооружение советских времен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна готова передать Украине истребители. Речь идет о советских многоцелевых самолетах МиГ-29.

Тем временем парламент Словакии признал Россию государством, спонсирующим терроризм, а действующий в РФ режим – террористическим.

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