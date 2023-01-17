Словакия передала Украине восьмую САУ Zuzana 2: чем особенна и почему так важна для победы в артиллерийских дуэлях

Правительство Словакии передало Украине уже восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2. Такое вооружение дает возможность нашим защитникам вести огонь по врагу более высокоточными боеприпасами.

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О пополнении такого арсенала САУ сообщил в Twitter министр обороны Ярослав Надь. Украинские воины еще в июне прошлого года начали обучение на Zuzana 2, которую называют важным оружием для победы в артиллерийских дуэлях.

Известно, что после модернизации первой версии эта самоходная артиллерийская установка получила ствол длиной 52 калибра, новую бронированную кабину для экипажа, возможность вращения башни на 360 градусов, а также благодаря автоматизации процессов – уменьшение до трех человек количества команды, необходимой для ее обслуживания. Первые испытания новая версия прошла в декабре 2009 года.

Чем особенна словацкая Zuzana 2 в боях ВСУ против оккупантов

Ныне дальнобойной самоходной артиллерийской установкой армии России является 2С19 Мста-С. Максимальное расстояние ее стрельбы составляет до 25 км, а это более чем на 10 км меньше по сравнению с Zuzana 2, появившимися на вооружении ВСУ.

Установка словацкой разработки позволяет украинским воинам вести огонь более высокоточными боеприпасами (отклонение от цели всего 1-2 метра). И победитель в такой артиллерийской дуэли очевиден.

Тактико-технические характеристики САУ Zuzana 2:

– калибр ствола: 155 мм;

– длина ствола: 52 калибра;

– боекомплект: 40 снарядов;

– расстояние до цели: максимальное – 39,6 км;

– темп стрельбы: в течение одной минуты – 6 выстрелов в минуту, стандартный – 5 выстрелов/мин;

– масса: 28,450 кг;

– максимальная скорость по шоссе: более 80 км/ч;

– запас хода: 750 км;

– дополнительное вооружение: пулемет 7,62 или 12,7 мм для самообороны.

В 2018 году Министерство обороны Словакии заказало 25 самоходных артиллерийских установок Zuzana 2 за €149 млн для вооружения своей армии. Исходя из этого, можно высчитать, что одна такая САУ стоит около €5,96 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные 16 января прибыли на базу армии США Форт-Силл, расположенную в штате Оклахома. Там они будут учиться управлять системой противоракетной обороны Patriot.

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