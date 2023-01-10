Сменили тактику: оккупанты больше не везут военную технику в Мелитополь по железной дороге – СМИ

Российские оккупанты во временно захваченном Мелитополе на Запорожье изменили тактику. После точной работы разведчиков Сил специальных операций и артиллерии ВСУ по объектам железной дороги в городе и близлежащих районах они перестали свозить туда военную технику по железной дороге.

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Об этом сообщило местное издание "Риа-Мелитополь". Отмечается, что россияне больше не переправляют боевые машины напрямую через город.

По информации СМИ, у оккупантов есть приказ не ввозить в Мелитополь технику. Ее направляют в Сокологорное, а затем перегружают и уже отправляют по разным направлениям.

Кроме того, сообщается, что россияне якобы не доверяют местным машинистам, потому завозят своих проверенных людей из Крыма и России.

Напомним: в ночь на 8 января во временно оккупированном Мелитополе прогремела серия мощных взрывов на захваченном оккупантами заводе "Гидромаш", где они разместили очередную военную базу. После этого несколько часов подряд происходила детонация снарядов.

Далее в течение дня 8 января в Мелитополе продолжалась демилитаризация путинской армии на заводе "Гидромаш".

"Несколько громких взрывов недалеко от захваченного орками завода "Гидромаш", где и так жгли всю ночь. ПВО раш**там явно не помогает, зато в небо сразу же взлетела вражеская авиация", – сообщил Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– позже стало известно, что в результате "бавовны" во временно оккупированном Мелитополе, который произошел в ночь на 8 января, были уничтожены два состава боеприпасов российских оккупационных войск. Детонация БК после попадания продолжалась до утра. Также пострадало не менее 10 оккупантов;

– российские оккупанты снова понесли потери на Запорожье. В морг временно оккупированного Мелитополя 9 января завезли полную фуру трупов российских захватчиков, их выгрузили насыпью.

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