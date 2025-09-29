СМИ обнародовали имена 13 российских офицеров, причастных к преступлениям в Буче: подробности

Британская воскресная газета The Sunday Times обнародовала имена 13 российских офицеров, которых подозревают в военных преступлениях в Буче во время оккупации города весной 2022 года. Под их командованием находились более 80 солдат, также подозреваемых в преступлениях. Материал был опубликован 27 сентября на сайте британского издания.

По данным газеты, восемь имен подтвердил Офис генпрокурора Украины официальными уведомлениями о подозрении. Еще пять человек удалось установить путем анализа сообщений, выданных в отношении их подчиненных, и сопоставления с открытыми российскими военными архивами. Все 13 фигурантов были дополнительно проверены независимыми юристами и подтверждены украинскими спецслужбами.

Установленные лица

Среди названных – генерал-полковник Александр Чайко, который в начале полномасштабной войны возглавлял Восточный военный округ. До этого он командовал войсками РФ в Сирии и попал под британские санкции за приказы об атаках на больницы и школы.

Также в списке генерал-майор Сергей Чубарикин, тогдашний командир 76-й десантной дивизии, солдаты которой, по данным следствия, совершили больше всего преступлений в городе.

Отдельно упоминаются подполковник Азатбек Омурбеков, известный как "бучанский мясник", а также Артем Городилов, командир 234-го полка. Против некоторых командиров уже вынесены уведомления о подозрении, другие идентифицированы благодаря перекрестной проверке данных, но юридически пока не привлечены.

Факты и последствия

Журналисты пишут, что только подразделения Городилова связаны по меньшей мере с 40 отдельными преступлениями во время месячной оккупации Бучи. Речь идет о казнях гражданских, пытках, изнасилованиях и массовых грабежах. Известно также, что 28-летний лейтенант Николай Соковиков из 5-й танковой бригады уже заочно приговорен в Киеве к пожизненному заключению.

Среди других офицеров, названных в материале, – генерал-полковники Александр Санчик и Валерий Солодчук, полковники Юрий Медведев и Андрей Кондров, подполковник Денис Суворов, генерал-майоры Владимир Селиверстов и Вадим Панков.

Призыв к справедливости

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко подчеркнул в комментарии, что мир должен продолжать добиваться справедливости. По его словам, даже если наказание отложится на десятилетия, военные преступники не уйдут от ответственности.

"Последний раз такой трибунал был после Второй мировой войны. Но даже сегодня, на данный момент, преступников преследуют за преступления, совершенные ими более восьмидесяти лет назад... Если мы и в дальнейшем будем иметь поддержку Великобритании, ЕС и США, мы обязательно достигнем справедливого мира, и каждый военный преступник будет наказан. Пусть это произойдет через десять лет, или через двадцать, но это произойдет", – подчеркнул он.

Что предшествовало

В ноябре 2022 года агентство Associated Press опубликовало масштабное расследование, которое задокументировало массовые убийства гражданских в Буче в начале марта. Впоследствии, в декабре того же года, журналисты The New York Times идентифицировали десятки российских военнослужащих, причастных к этим преступлениям. Среди них – бойцы 234-го десантно-штурмового полка, который действовал в городе в первые недели оккупации.

По данным украинских и международных исследователей, в марте 2022 года в Буче находились подразделения 234-го гвардейского десантно-штурмового полка, 76-й десантной дивизии, а также части 35-й и 36-й гвардейских общевойсковых армий. Именно их военные чаще всего фигурируют в показаниях очевидцев и материалах следствия.

Город Буча в Киевской области был освобожден 31 марта 2022 года, через пять недель после начала полномасштабного вторжения. За время оккупации там погибли по меньшей мере 458 гражданских, из них 419 были расстреляны или замучены. Название этого небольшого пригорода Киева стало символом военных преступлений и бесчеловечной жестокости российской оккупационной армии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине будут судить еще двух российских военнослужащих, причастных к военным преступлениям. Оккупанты расстреляли безоружного гражданского в Буче Киевской области, а еще одного – тяжело ранили. Преступникам грозит пожизненное лишение свободы.

