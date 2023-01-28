СМИ показали, как ''Пионы'' украинских защитников громят ''вагнеровцев'' в Соледаре

На самом горячем участке фронта от Соледара до Бахмута Донецкой области украинские воины активно применяют САУ 2С7 "Пион". Самые мощные артиллерийские пушки украинского войска направлены на уничтожение "вагнеровцев", пытающихся закрепиться в захваченном ими Соледаре и перерезать пути поставки в Бахмут.

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Интенсивность работы артиллерии в Донецкой области настолько высока, что техника часто не выдерживает – и ее приходится либо пытаться отремонтировать на месте, либо транспортировать под вражескими обстрелами на ремонтную базу. Как работают украинские артиллеристы на самом горячем направлении и как они наносят удары по скоплениям живой силы врага, показали в репортаже журналисты "Общественного".

"Пионы" работают на самом горячем отрезке фронта от Соледара до Бахмута. Сейчас главная цель — вагнеровцы, закрепляющиеся в Соледаре, который они захватили в начале января. Оттуда россияне пытаются давить на нашу оборону с целью захватить трассу Славянск – Бахмут и перерезать городу пути снабжения. Другое направление их удара – трасса Константиновка – Бахмут. Не дать перекрыть и этот путь поставок для украинской армии — тоже одна из задач этих пушек, самая большая в украинском войске", – рассказали журналисты.

Они напомнили, что у "Пионов" есть снаряды с калибром 203 миллиметра, которые способны с первого раза пробивать бетонные укрепления вглубь 8 метров.

Журналисты стали свидетелями работы "Пионов" по скоплению живой силы в Соледаре. Выстреляли 9 снарядов, после чего одна из пушек сломалась.

"Один "Пион" оттащил второй, но уже через час обе машины снова поехали на боевые. Интенсивность боев и работы артиллерии - что нашей, что противника на этом направлении – насколько высока, что техника часто просто не выдерживает. Самое сложное в работе артиллеристов здесь – именно эта проблема, что технику нужно постоянно ремонтировать и одновременно постоянно работать", – отметили авторы репортажа.

Экипажи "Пионов" на Бахмутском направлении, – и не только, – практически не имеют дней без выезда на выполнение боевых задач. Без выходных работают и другие виды артиллерии.

Напомним, ранее в ССО показали видео ожесточенного боя в Соледаре. Командование оккупантов буквально бросало россиян на убой, они шли на штурмы, несмотря на огромные потери. Наши защитники в это время пользовались ситуацией и максимально прореживали ряды врага.