СМИ узнали, когда может состояться очередная встреча в формате "Рамштайн"
Нового заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в ближайшее время, скорее всего, не состоится. Вероятно, участники формата "Рамштайн" соберутся снова уже после выборов президента США (они назначены на 5 ноября 2024 года).
Об этом заявил портал ZDF. По оценке Эльмара Тевессена, корреспондента этого немецкого издания в Вашингтоне, "дальнейшие решения в формате "Рамштайн", скорее всего, будут приняты только после результатов" американских выборов.
25-е заседание Контактной группы должно было произойти в ФРГ на уровне лидеров стран 12 октября. Сначала свой приезд отменил президент Соединенных Штатов Джо Байден, а затем госсекретарь Энтони Блинкен. Причиной называлось приближение к штату Флорида урагана "Милтон".
В итоге "Рамштайн" перенесли, но новая дата его проведения до сих пор остается неопределенной (по состоянию на 13 октября).
В ZDF отметили, что Байден все же совершит запланированный визит в Германию. Он прибудет вечером 17-го, а официальные мероприятия запланированы только на один день – на 18 октября.
Ранее планировалось, что Байден прилетит в Германию 10 октября и останется там на несколько дней, в том числе для участия в переговорах "Рамштайн".
Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября в Белом доме заявили, что пока не приняли решение об участии Джо Байдена в следующем заседании Контактной группы по обороне Украины.
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