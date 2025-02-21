Сможет ли миротворческий контингент помочь Украине и в чем подвох: анализ развития событий

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вопрос иностранных миротворцев в Украине, отмечал, что необходим стотысячный контингент, для гарантий безопасности. В свою очередь ни одна страна, тем более США, не подтвердила готовность отправлять в Украину контингент, способный хоть частично пополнить настолько существенную группировку. Но при этом, мало кто задается вопросом, а какой вообще смысл и каким будет функционал миротворцев? А точнее – какой КПД? Давайте разберемся.

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Хочу заметить, что современная история показывает: ни один замороженный конфликт при наличии в стране миротворцев не привел к разрешению проблемы, а как раз наоборот - со временем только усугубил ее. В свою очередь миротворческие силы никогда не выполняли регулирующую роль с полномочиями, позволявшими им действовать в куда более широком формате нежели бесправных наблюдателей.

Поэтому (сугубо на мой взгляд) любая миротворческая миссия - это попытка не излечить болезнь антибиотиками, а продлить мучения пациента чаем с ромашкой, с неизбежной фазой криза.

Но давайте все же рассмотрим приблизительный сценарий, по которому могут быть размещены в Украине миротворцы.

Вызовы белым каскам

Протяженность линии боестолкновений на сегодняшний день составляет более 1 200 км только в Украине. Это самая протяженная ЛБС из всех тех линий разграничения, с которыми когда-либо имели дело миротворческие силы ООН и не только. И первый вызов, с которым нужно будет столкнуться объединенным миротворческим силам в Украине – отсутствие объективного контроля по всей ЛБС.

По словам Владимира Зеленского, уже имеется карта с будущими точками размещения миротворческих сил и если исходить из его предыдущих комментариев, то речь идет о распределении 100 тысяч миротворцев вдоль линии боестокновений или, грубо говоря, 83 миротворца на километр.

Разумеется, это очень грубый расчет, но даже если точно также рассчитать присутствующий российский контингент, то мы получим цифру в 565 человек на километр. Опять таки, если очень грубо, контроль батальона ротой – весьма сомнительная затея, особенно с учетом следующего момента.

Каков функционал миротворцев?

Напомню, что после подписания Минских соглашений в 2015 году их первый пункт, а именно – прекращение огня, ни одного раза не соблюдался российской стороной. Кто гарантирует его соблюдение сейчас? Что случится, если по роте французов прилетит дрон "Молния-2" или их укроет залп ТОС-1А "Солнцепек"? Соберут Совбез ООН и выскажут российской делегации возмущение, встревоженность и обеспокоенность?

В том-то и проблема. Ни один миротворческий контингент не сможет выполнять функции по защите украинской земли, граждан Украины и соблюдению любых договоренностей надежнее, чем это сможет сделать украинская армия. Даже сейчас, когда поднимается тема миротворческого контингента, ряд стран партнеров Украины, которые нам помогают оружием и финансами, сомневаются в правильности такого решения.

Например, та же глава МИД Германии Анналена Бербок считает преждевременной дискуссию о развертывании миротворческой миссии в Украине и заявила, что военные не будут отправлены во время горячей фазы конфликта.

США могут отправить своих миротворцев в Украину только при условии защиты своих активов, но в настоящее время предложенная Вашингтоном сделка по редкоземельным металлам настолько не устроила Киев, что от нее решено было отказаться. Поэтому если в этом вопросе не будет найдено точек соприкосновения, на миротворческий контингент США нам вообще не стоит рассчитывать.

Миротворцы не смогут решить тех задач, которые по силам только СОУ, но при этом миротворческий контингент будет обузой и тормозящим элементом, который может привести к потерям – как украинских территорий, так и жизней наших военных и гражданских.

Выводы

На сегодняшний день страны Запада не могут предложить ни одного действенного сценария, который бы при применении миротворческого контингента не привел к ещё большей катастрофе.

В свою очередь предложения Владимира Зеленского не встречают понимания и никто из европейской коалиции никогда не предоставит столько миротворцев, даже сообща, сколько предлагает президент Украины.

Максимум, о каких цифрах можно говорить - это 20-30 тысяч, что для миротворческой миссии в рамках урегулирования полномасштабной войны такой интенсивности, которой не было на европейской части континента со времен Второй мировой войны, просто ничтожно мало.

Поэтому на сегодняшний день о миротворческой миссии в Украине нельзя говорить серьезно и эта тема может использоваться дипломатами как фон для обсуждения более перспективных направлений. Украине же в ближайшие месяцы необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы усилить и укрепить свои переговорные позиции, до ультимативного характера. А сделать это можно не столько дипломатией, сколько силовыми методами как в зоне боевых действий в Украине, так и за ее границами.

Никакого другого языка, кроме языка силы, ни Россия, ни США не понимают. С этой позиции дальнейший диалог и следует вести, всячески демонстрируя слабость и истощенность России, в большинстве случаев даже демонстративно ее унижая. И миротворческие мотивы уж точно в этом вопросе нам не помогут.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".