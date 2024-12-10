Сначала будет снег, потом ударят ощутимые морозы: синоптикиня предупредила об изменении погоды в Украине. Карта

Завтра 11 декабря погоду в Украине будет определять циклон с атмосферными фронтами, что принесет влагу и облачность. Почти по всей стране ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. В западных и северных регионах 11 декабря возможны гололедица и налипание мокрого снега.

Из-за облачности и осадков видимость на дорогах будет пониженной, поэтому водителям следует быть особенно внимательными.

Температура воздуха ночью и днем остается около нуля градусов, а в южных областях поднимется до +4…+9, в Крыму – до +9…+12 градусов.

В среду в Киеве прогнозируется дождь с периодическим мокрым снегом, а температура в течение суток будет держаться около нуля.

12 декабря осадков в Украине станет меньше, а температура воздуха немного снизится. В течение 13-14 декабря в большинстве регионов ожидается существенное похолодание с умеренными морозами.

Потепление снова вернется уже с 15 декабря.

Ранее пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, что погода в Украине в начале декабря будет в пределах нормы, однако в середине месяца возможны температурные колебания. Атмосферные фронты начнут более активно влиять на страну, но длительных сильных морозов не ожидается.