Сначала скрывались от ракет в Киевской области, теперь в Израиле: главный раввин Украины показал щемящие фото внуков в укрытии

Главный раввин Украины Асман Реувен Моше показал щемящие фото внуков в укрытии. Дети скрывались от ракет в Киевской области, а теперь прячутся в Израиле.

Об этом он написал в своем Facebook. Асман Моше рассказал, что после детей эвакуировали.

"На первом фото мои внуки скрывающиеся от ракет российских террористов в Киевской области, в первые дни страшного вторжения в Украину", – сказал он.

Позже их, вместе с тысячами людей, эвакуировали их в Израиль и Европу.

"На втором фото тоже мои внуки, но уже прячутся от ракет террористов из Хамаса в Израиле. Два разных уголка мира, но такова общая боль и борьба… Сердце разрывается, видя эти лица, но я верю, что свет истины и вера помогут нам пройти через эти испытания", – сказал раввин.

Он добавил, что он каждый день молится за мир.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, главный раввин Украины Моше Реувен Асман попал под обстрел российских оккупантов в Херсоне во время спасения пострадавших от наводнения. Он как раз снимал видео для своих соцсетей, когда началась атака.

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