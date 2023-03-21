"Снарядный голод" усиливается: Гиркин пожаловался, что расход боеприпасов в армии Путина превышает их производство в 10 раз

Экс-главарь "ДНР", международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) пожаловался на снарядный голод российской оккупационной армии. Он обратил внимание на тот факт, что расход боеприпасов захватчиками государства-террориста РФ превышает их производство в 10 раз.

Видео дня

Видео прямого эфира Гиркина распространилось в сети. Тема "снарядного голода" у оккупантов уже неоднократно обсуждалась в российском информационном пространстве (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Производство боеприпасов по сравнению с их расходованием у нас отстает примерно как 1:10", – пожаловався Гиркин.

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире Freedom заявил, что нехватка снарядов у российских захватчиков на фронте в Украине связана в первую очередь с нарушением логистики. Он отметил, что ранее россияне выпускали по Украине порядка 70 тыс. боеприпасов ежедневно, а сейчас – около 15 тысяч. По мнению Снегирева, нанесение ударов Силами обороны Украины, в частности с помощью Himars, по тыловой инфраструктуре российских оккупационных войск затрудняет подвоз боеприпасов непосредственно до боевых позиций. Это, по словам эксперта, основная причина так называемого снарядного голода.

Другой причиной является действительно ограниченное количество боеприпасов в РФ, поскольку за первые полгода войны страна-агрессор выпустила по Украине около 8-9 млн снарядов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее украинский журналист Юрий Бутусов рассказал о "вагнеровцах", которые матерно оскорбили начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова из-за отсутствия снарядов для войны в Украине. Глава наемников Евгений Пригожин подтвердил это и добавил, что таким образом "заставит" военного действовать;

– также Пригожин пожаловался, что практически бьется как рыба об лед, но несмотря на все свое влияние и связи, не может решить эту проблему, хотя боеприпасов в России якобы достаточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!