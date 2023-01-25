Снаряды попали в продуктовый магазин: в Бериславе во время российского обстрела погибли два человека, еще трое ранены. Фото

Российские войска 25 января устроили массированный обстрел Берислава в Херсонской области. Вражеские снаряды прилетели в продуктовый магазин, где находились люди.

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В результате обстрела погибли двое мирных жителей, еще трое получили ранения. Об этом сообщили в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

"Российская армия массированным огнем накрыла Берислав. Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди. Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения разной степени тяжести. Их госпитализировали в медучреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ уничтожили бензовозы врага и накрыли огнем кафе с офицерами РФ в Херсонской области. Вражеская техника была сожжена в населенном пункте Рубановка, враг потерял там шесть бензовозов, два САУ, два танка, МТЛБ, БТР.

А в Олешках украинские воины ударили по кафе "Эдем", где российские офицеры проводили совещание. У врага есть потери.

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