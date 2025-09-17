Известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал скандальное заявление, адресованное западным политикам, которые планируют посещать Киев. Он прямо угрожает "снести квартал", чтобы "Джонсон памперс сменил, а Стубб свалил".

Об этом он рассказывал в эфире российских каналов. Он отметил, что Россия "не может гарантировать безопасность политического туризма", имея в виду иностранных лидеров и дипломатов, которые приезжают в Украину.

По словам пропагандиста, такие действия якобы оправданы примерами Израиля, где, как он утверждает, были целенаправленно уничтожены переговорные группы ХАМАС и иранских делегатов.

Соловьев обвинил Запад в "болтологии" и отметил, что Европа и Америка не вводят реальных ограничений в отношении Израиля, приводя это как аргумент для российской агрессивной риторики.

Он добавил, что Россия якобы стремится сохранить отношения с Европой, но, по его мнению, "Европа четко выразила свое отношение" и пытается "украсть" российские ресурсы.

"Мы не должны гарантировать политического туризма, безопасности политиков, которые приезжают в Украину. Вся переговорная группа ХАМАС была убита, как заявляют израильтяне. Другие заявляют, что только часть. Иранские переговорщики были убиты целенаправленно Израилем. И что? Европа и Америка никаких реальных санкций или ограничений на Израиль не накладывают, все ограничивается болтологией. Почему у нас руки связаны? Ради чего? Мы пытаемся сохранить наши отношения с Европой? Европа четко выразила свое отношение к нам. Мы должны быть уничтожены, наши 300 миллиардов должны быть украдены. И я уверен, что в конце концов так и будет. Они просто дойдут до стадии, когда своих денег не будет хватать, и они просто украдут все, что смогут", – сказал пропагандист.

Стоит отметить, что в Украину 17 сентября прибыла председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Она выступила в Верховной Раде Украины. В своей речи Метсола назвала вступление Украины в ЕС одной из гарантий безопасности для нашего государства и объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в украинской столице.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Кит Келлог в четверг, 11 сентября, прибыл с визитом в Киев. В столице Украины он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они среди прочего обсудили давление на россиян, совместное производство дронов и оружия, возвращение похищенных Россией украинских детей.

Владимир Зеленский, говоря о визите Кита Келлога, заявил, что Соединенные Штаты имеют ПВО не хуже, чем ЗРК Patriot. По словам главы государства, Вашингтон имеет силу влиять на РФ, поэтому во время визитов Келлога страна-агрессор не наносит массированных ударов.

