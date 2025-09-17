"Снести квартал – и все": пропагандист Соловьев открыто пригрозил западным политикам, посещающим Киев. Видео
Известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев сделал скандальное заявление, адресованное западным политикам, которые планируют посещать Киев. Он прямо угрожает "снести квартал", чтобы "Джонсон памперс сменил, а Стубб свалил".
Об этом он рассказывал в эфире российских каналов. Он отметил, что Россия "не может гарантировать безопасность политического туризма", имея в виду иностранных лидеров и дипломатов, которые приезжают в Украину.
По словам пропагандиста, такие действия якобы оправданы примерами Израиля, где, как он утверждает, были целенаправленно уничтожены переговорные группы ХАМАС и иранских делегатов.
Соловьев обвинил Запад в "болтологии" и отметил, что Европа и Америка не вводят реальных ограничений в отношении Израиля, приводя это как аргумент для российской агрессивной риторики.
Он добавил, что Россия якобы стремится сохранить отношения с Европой, но, по его мнению, "Европа четко выразила свое отношение" и пытается "украсть" российские ресурсы.
"Мы не должны гарантировать политического туризма, безопасности политиков, которые приезжают в Украину. Вся переговорная группа ХАМАС была убита, как заявляют израильтяне. Другие заявляют, что только часть. Иранские переговорщики были убиты целенаправленно Израилем. И что? Европа и Америка никаких реальных санкций или ограничений на Израиль не накладывают, все ограничивается болтологией. Почему у нас руки связаны? Ради чего? Мы пытаемся сохранить наши отношения с Европой? Европа четко выразила свое отношение к нам. Мы должны быть уничтожены, наши 300 миллиардов должны быть украдены. И я уверен, что в конце концов так и будет. Они просто дойдут до стадии, когда своих денег не будет хватать, и они просто украдут все, что смогут", – сказал пропагандист.
Стоит отметить, что в Украину 17 сентября прибыла председатель Европейского парламента Роберта Метсола. Она выступила в Верховной Раде Украины. В своей речи Метсола назвала вступление Украины в ЕС одной из гарантий безопасности для нашего государства и объявила об открытии постоянного представительства Европарламента в украинской столице.
Как сообщал OBOZ.UA, спецпосланник президента США Кит Келлог в четверг, 11 сентября, прибыл с визитом в Киев. В столице Украины он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Они среди прочего обсудили давление на россиян, совместное производство дронов и оружия, возвращение похищенных Россией украинских детей.
Владимир Зеленский, говоря о визите Кита Келлога, заявил, что Соединенные Штаты имеют ПВО не хуже, чем ЗРК Patriot. По словам главы государства, Вашингтон имеет силу влиять на РФ, поэтому во время визитов Келлога страна-агрессор не наносит массированных ударов.
