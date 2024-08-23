"Снимать водителей с рейсовых автобусов недопустимо": Шмигаль попросил Минобороны объяснить это работникам ТЦК

Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не должны забирать водителей автобусов в военкомат прямо во время рейса. Подобные инциденты неуместны и не должны повторяться.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 23 августа, во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Премьер пообещал поговорить об этом с представителями Министерства обороны, чтобы те разъяснили ситуацию сотрудникам военкоматов.

"Когда снимают ТЦК водителей с бусов... Также недопустима ситуация, когда едет просто рейсовый автобус и водителя забирают", – признал Шмыгаль.

Он проведет беседу с сотрудниками МО на эту тему. "Я попрошу Минобороны поработать с ТЦК, чтобы такие вещи не повторялись", – заявил глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Ивано-Франковской области двое работников военкомата силой пытались доставить мужчину в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных. Это дело рассмотрел Верховинский районный суд – командира роты охраны и начальника мобилизационного отделения привлекли к административной ответственности.

– В Хаджибейском районе Одессы мужчина напал с пистолетом на работников ТЦК и СП, когда те хотели проверить у него военно-учетные данные. Злоумышленником уже занялась полиция.

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