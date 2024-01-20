Снимают даже двери: российские строители грабят квартиры в оккупированных Мариуполе и Северодонецке. Видео

В оккупированных Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской области россияне активно создают видимость "восстановления" городов. Однако на самом деле строители, которых туда завозят из РФ, взламывают двери и грабят уцелевшие квартиры местных жителей.

Видео дня

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский. Он распространил видео из ограбленных квартир, которые снимали жители Мариуполя и Северодонецка.

Вернувшись в свои дома, люди увидели, что из них вынесли не только технику и мебель, а даже одежду. Кроме того, строители снимают с петель межкомнатные двери и забирают их с собой.

"Здесь стояла мебель, здесь стояла вся техника, но теперь здесь уже ничего не стоит. Все поснимали, ободрали, варвары", – рассказал мариуполец.

Что интересно, дом, в котором находится эта квартира, россияне якобы начали восстанавливать, но потом бросили эту затею. Сейчас стройка стоит и никакие работы там не проводятся.

Такая ситуация наблюдается по всей оккупированной территории Украины, где захватчики проводят "восстановление", в частности и в Северодонецке.

"Вся квартира пересыпана. В шкафах нет шуб, пальто, дубленки. Все просто вытряхивалось и любое заинтересовавшее их просто забиралось", – сказал местный житель, в квартире которого провели "ремонт", а заодно и мародерство.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Казанский показал последствия прихода "русского мира" в украинский Северодонецк. Оккупанты полностью разграбили центральный универмаг.

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