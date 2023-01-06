Снимают шевроны со своих погибших и обстреливают рефрижераторы: как РФ пытается скрыть реальные потери в Украине

Россия всяческими способами пытается скрыть масштабы своих потерь в войне против Украины. Для этого оккупанты даже срывают шевроны с погибших и обстреливают места, где хранятся тела их военных.

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Об этом "Суспільному" рассказал военный с позывным "Юрист", который с начала вторжения занимается поиском тел захватчиков на Харьковщине.

По его словам, картина потерь РФ изменилась. Это в большинстве своем уже не кадровые российские военные, а совершенно не подготовленные мобилизованные или наемники частных военных компаний.

"Это масса человеческая, которую они (оккупанты. – Ред.) просто пускают для того, чтобы заваливать нас человеческим ресурсом. Они одеты, во-первых, не очень грамотно. Не очень снабжены вещами. У многих нет штатных берцов, штатной формы. Все или какие-нибудь гражданские носки, чулки, гражданская обувь. Многие в свитерах гражданских. Но принадлежность к вооруженным силам РФ – это то, что мы находим их в камуфляже вооруженных сил РФ", – рассказал "Юрист".

Он добавил, что возраст погибших оккупантов тоже изменился – из них много младшего и старшего возраста, людей среднего возраста очень мало. То есть на войну в РФ мобилизуют либо совсем молодых и незнающих, либо тех, кто проходил военную службу очень давно и ничего не может сделать, кто плохо физически развит.

"Юрист" рассказал, что вооруженные силы РФ усложняют процесс идентификации: у своих же погибших бойцов отбирают или снимают все шевроны, идентификаторы и все документы.

"Моя версия, они не хотят, чтобы мы показывали их реальные потери, которые есть в настоящее время и на протяжении всей вооруженной агрессии. А также не желают, чтобы эти тела нашли родные, чтобы они были возвращены домой", – говорит военный.

Он объяснил, что российским властям выгодно оставлять погибших в списках пропавших без вести, чтобы избежать выплат компенсаций и народного бунта.

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