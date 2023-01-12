Собирались бурно праздновать: в сеть попало фото ''мобиков'' в ПТУ Макеевки накануне мощной ''бавовны''

Защитники Украины устроили действительно зажигательную новогоднюю ночь российским оккупантам в Макеевке на Донетчине, ударив по и базе. "Фейерверки" накрыли сотни мобилизованных россиян, которые только собирались выпить "за победу".

Видео дня

На это указал соучредитель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе. В Telegram он опубликовал фото российских "мобиков" до мощной "бавовны" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По его словам, снимок распространяют российские паблики. Он датирован 31 декабря 2022 года и изображены на нем оккупанты, находившиеся в тот день в здании макеевского ПТУ, которое враг превратил в свою базу.

На кадре "мобики" обнимаются и улыбаются, позируя на камеру. На новогоднем столе у них стоят ананасы и, вероятно, выпивка.

"Фото из ПТУ Макеевки с празднующими Новый год чмобиками-оккупантами, которые в свои последние секунды жизни собирались выпить тост "этот год был сложным... за победу", – прокомментировал Комахидзе.

Напомним: в Макеевке Донецкой области была уничтожена база российских оккупационных войск, на которой они в то время праздновали Новый год. По предварительным оценкам, речь может идти как минимум о 400 погибших военнослужащих, которых только отправили в Украину. В случившемся россияне обвинили "людей в больших погонах", причем из РФ – их даже заподозрили в "работе на ГУР".

До сих пор Россия отказывается публиковать список погибших в оккупированной Макеевке мобилизованных россиян. В Самарской области, откуда в Украину приехала большая часть "мобиков", придумали оправдание.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Денис Казанский заявил, что новогодняя "бавовна" была не только в Макеевке. Удары от HIMARS догнали также оккупантов в Шахтерске.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!