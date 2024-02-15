Собирались выезжать, но сын попал в больницу. Туда и ударила ракета: россияне убили мать с ребенком в Селидово

В Селидово Донецкой области 14 февраля в результате обстрела российской армией местной больницы погибли 35-летняя Наталья Степаненко и ее единственный 9-летний сын Ярослав Каменев. Семья собиралась покинуть город, однако из-за болезни мальчика пришлось задержаться.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Воспитывала сына одна

Наталья Степаненко и ее 9-летний сын Ярослав жили в городе Селидово Кураховского района Донецкой области.

Отец мальчика умер еще до войны, Наталья одна воспитывала сына. Знакомые говорят, что недавно Наталья похоронила и свою маму.

"Она все время работала, старалась для Ярика, чтобы он ни в чем не нуждался, все ее внимание было уделено единственному сыночку. Это очень хорошая семья. Наталья и Ярослав оба светлые люди", – рассказывает бывшая соседка.

Ярослав учился в третьем классе в школе №17. Последние два года из-за войны дети учатся онлайн, Ярик не пропустил ни одного урока. Был очень активный, смышленый, старательный, учительница его хвалила. У него было много друзей среди одноклассников.

Татьяна любила бывать на природе, проводила фотосессии.

Готовились к эвакуации, но сын заболел

После того как по Селидово стало прилетать чаще, Наталья решила, что надо выезжать. Свекровь – преподаватель в местном училище – договорилась, что их могут принять в Кривом Роге, в общежитии одного из институтов. Там им уже выделили комнату.

Но тут заболел Ярослав. У него несколько дней держалась температура под 40 градусов. Сбивать удавалось только капельницами, а без них ребенок снова "горел".

Ярика положили в больницу, сказали, что он постоянно будет под капельницами, пока температура не спадет и он не пойдет на поправку. Наталья была с ним.

В ночь на 14 февраля российские военные преступники дважды ударили по Селидово ракетами С-300 и "Искандерами", снаряды ударили по больнице и жилым домам. Наталья и Ярослав погибли на месте. Также погибла 38-летняя беременная женщина, которая находилась в этом медучреждении на сохранении.

Всего в эту ночь погибло пятеро жителей Селидово.

Помочь родным Натальи и Ярослава можно, перечислив деньги на карточку 5167 8032 9918 5053, Каменева Людмила Владимировна, бабушка по линии отца мальчика.