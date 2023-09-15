Собратья погибшего защитника Украины встретили его жену из роддома: видео тронуло сеть

Украина в российской войне несет ужасающие и невосполнимые потери. На фронте гибнут герои, оставляя сиротами детей, жен и родителей. Иногда защитники гибнут еще до рождения детей.

Как вот например на видео, тронувшее сеть. На кадрах показано, как жену бойца выписали из роддома, однако, к сожалению, самого героя в этом мире уже не было (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Вдову не встретил ее любимый и отец детей, ее встретили его собратья. Несколько защитников ждали женщину и новорожденную дочь с гостинцами. Они пришли с огромным букетом цветов, сладостями, воздушными шарами.

Военные по очереди приветствовали мать, нежно обнимая ее, а потом все вместе отправились домой.

Видео дня

В сети не скрывают своего искреннего удивления этой трогательной историей.

"Слезы на глазах", "Сердце разрывается", "Эта девочка будет самой счастливой в мире", "Герою низкий поклон", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев до слез тронула видео, на котором четырехлетний мальчик по имени Назар из Хмельницкого бежит на "встречу" к своему папе – погибшему герою Украины Алексею Янину. Портрет защитника, отдавшего свою жизнь в бою с оккупантами, разместили в центре его родного города как часть большой памятной инсталляции. Именно туда приходит ребенок с мамой, чтобы увидеться с папой.

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