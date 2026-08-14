'Согреемся огнем российских НПЗ': в ВСУ ответили на угрозы России заморозить Украину, сеть взорвалась фотожабами

Российская сторона в очередной раз пригрозила нанести удары по Украине зимой и заявила о намерении атаковать объекты, связанные с ВСУ, тем самым отвергнув возможность завершения войны. Украинская сторона ответила на эти угрозы иронично, а в сети пользователи активно создают фотожабы на тему возможных атак.

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В соцсетях уже шутят, что "греться" придётся пламенем российских НПЗ. Самые смешные мемы собрал OBOZ.UA.

С чего всё началось

В пятницу, 14 августа, Минобороны РФ опубликовало фото, на котором изображены "Шахеды". Россияне подписали снимок словами "зимой вас ждет заморозка", тем самым угрожая Украине массированными обстрелами с целью уничтожить энергетику и погрузить украинцев в холод.

Наше государство не заставило себя долго ждать с ответом: в частности, в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Генерального штаба ВСУ подчеркнули, что тепло наши граждане получат от "огня российских НПЗ", атаки на которые, очевидно, будут продолжаться.

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В сети также появились и другие интересные мемы, в которых украинцы намекнули, что самой России еще предстоит дожить до зимы, ведь удары Сил обороны на большие расстояния доставляют немало хлопот стране-агрессору, которая в настоящее время испытывает дефицит топлива.

В то же время наши люди напомнили РФ, что у Украины также есть собственное вооружение, в том числе ракеты, и что она способна противодействовать "Шахедам" с помощью дронов-перехватчиков.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не готова к перемирию на линии боевого столкновения. По его словам, прекращение огня, якобы, возможно лишь при условии "долгосрочного, безопасного и стабильного урегулирования", под которым Кремль традиционно подразумевает выполнение своих всем известных ультиматумов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжит наносить удары на большие расстояния по российским объектам. Он подчеркнул, что после поражения объекта нефтяной отрасли в Тобольске, расположенного более чем в 2,5 тысячи километров от Украины, впервые в истории Россия фактически осталась без безопасного стратегического тыла.

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