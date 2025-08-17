Сорвана логистика оккупантов: источники в ГУР раскрыли детали удара по железнодорожной станции 'Лиски' в РФ. Фото, видео

Украина продолжает выбивать российскую военную логистику. Воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины 17 августа нанесли удар по инфраструктуре узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области, остановив курсирование железнодорожного транспорта на этом участке и сорвав обеспечение оккупационных сил на оккупированных территориях нашего государства.

Операцию разведчики провели в сотрудничестве с пограничниками и побратимами из других составляющих Сил обороны Украины. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в военной разведке.

Что известно

Операция ГУР по осложнению вражеской логистики получила продолжение 17 августа: в этот день, по данным источников, была поражена инфраструктура узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области.

Кроме разведчиков, участие в операции приняли бойцы из рядов ГПСУ, а также из других составляющих Сил обороны.

По данным источников, в результате поражения удалось нарушить железнодорожное сообщение и остановить прохождение железнодорожного транспорта через станцию. Поэтому были сорваны поставки боеприпасов и личного состава оккупационной армии.

В ГУР отметили, что железнодорожная станция "Лиски" является важным железнодорожным узлом в системе логистического обеспечения группировок войск ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Новость дополняется