'Сосредоточены на использовании пехоты': в Пентагоне оценили влияние войск КНДР на ситуацию на фронте

Солдаты из Северной Кореи значительно усложняют Силам обороны Украины проведение Курской операции на территории государства-агрессора России. Однако украинские войска продолжают удерживать позиции и не позволяют армии РФ получить хоть какое-то стратегическое преимущество.

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Об этом сказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге в понедельник, 13 января. По его словам, военные КНДР "относительно хорошо дисциплинированные и компетентны силы".

"Северокорейские силы, прежде всего, сосредоточены на использовании пехоты", – ответил представитель министерства обороны Соединенных Штатов.

Райдер считает, что солдаты из Северной Кореи боеспособны и "представляют угрозу", однако подчеркнул, что не будет раскрывать подробностей разведки.

Речь идет о не менее 12 тысячах военных КНДР, которых Россия завела на поле боя в зону проведения Силами обороны Украины Курской операции.

"Это, безусловно, значительное количество. Конечно, это существенно усложняет борьбу для украинцев", – отметил Райдер, добавив, что ВСУ "хорошо удерживают линию", хотя и ведется жесткая борьба.

По словам представителя Пентагона, на Курщине продолжаются тяжелые бои, а на востоке Украины российские оккупационные войска смогли добиться "значительных успехов" на тактическом уровне.

"В стратегическом плане Россия не достигла ни одной из своих стратегических целей, которые она поставила перед собой почти три года назад", – подчеркнул Райдер.

Как сообщал OBOZ.UA, военным силам специальных операций ВС Украины удалось уничтожить 17 северокорейских солдат на территории Курской области. Еще один военный КНДР взорвал себя гранатой.

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