Сотни дронов и до десяти ракет: карта массированной атаки России по территории Украины

В ночь на 5 января Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг использовал сотни дронов и около десятка баллистических ракет, под ударом оказались Киев и область, а также Черниговщина и Харьковщина.

Россияне пытались попасть по объектам ВПК, а также по энергетической и нефтегазовой инфраструктуре. Об этом говорится в сообщении мониторингового Telegram-канала "ПВО радар | Направление ракет | Направление шахедов".

Что известно об атаке

В канале опубликовали карту массированной атаки РФ по Украине, на которой отражены ориентировочные маршруты вражеских средств поражения этой ночью.

"Было применено ориентировочно 250-300 БпЛА, до 10 баллистических ракет и примерно 4 реактивных БпЛА Герань-3", – оценили количество запущенных врагом целей мониторы.

На этот раз основной удар пришелся на Чернигов и область, Киев и Киевскую область, в частности, Вышгород, а также Харьковскую область.

"Основная цель атаки — ВПК, энергетическая и нефтегазовая инфраструктура", – указано в сообщении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ночью Россия ударила по Киеву. Во время атаки было повреждено медучреждение в Оболонском районе, есть жертва и пострадавшие. До 30 пациентов, находившихся в стационаре заведения, были эвакуированы.

Также били россияне по Киевской области. В пристоличном регионе под ударом оказались жилые дома и критическая инфраструктура, известно о погибшем в Фастовском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!