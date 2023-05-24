Сотни F-35 и тысячи Leopard и Abrams: Мельник сказал, как Украине снизить угрозу новой войны

Для того, чтобы уменьшить угрозу новой войны нам нужно делать превентивные шаги. В противном случае начнется еще большая война. И это может случиться через 10, а может 20 лет.

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Об этом рассказал первый заместитель министра иностранных дел Украины и бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью проекту "Орестократия". По его словам, ситуация усугубится, если Украина вступит в НАТО (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы вступим не только как проситель. Мы вступаем как государство, которое будет гарантировать безопасность этого восточного фланга, и для этого нам потребуется больше систем ПВО. Нам нужно будет иметь свою авиацию, причем не F-16, а F-35. Это самые новейшие самолеты, на которые сейчас Бундесвер меняет свои Tornado. У них около 90 самолетов, они устаревшие, но они являются главными носителями ядерного оружия, то есть Tornado - это, скажем, немецкий вклад в ядерную доктрину сдерживания НАТО в Европе. Они борта будут заменять постепенно, начиная уже со следующих лет – именно моделью F-35", – сказал Мельник.

Он убежден в том, что украинцам нужно сегодня говорить не только о поддержке этого контрнаступления авиацией, но нам нужно говорить о создании действительно самой модерной, современной армии.

"Посмотрите, что делают поляки сейчас. Они закупают 500 HIMARS, закупают новейшие самолеты, они закупают новейшие системы гаубицы в Корее. Если вы сегодня сделаете заказ, то вы будете ждать 5 лет. У нас нет времени ждать 5 лет, мы должны иметь армию, которая будет состоять из тысячи самых современных танков Leopard 2 или Abrams. Нам нужно иметь сотни, а еще лучше тысячи самолетов F-35. Так же по флоту. То есть наш флот после аннексии Крыма был если не уничтожен, то обезврежен, вопрос флота ключевой, чтобы держать весь южный фланг и ЧФ не мог даже носа выдвинуть не то, чтобы из Севастополя, из которого мы их выгоним, но и из Новороссийска. Но: подлодка, которую мы закажем сегодня в Германии, она в лучшем случае будет готова через 3 года", – заявил Мельник.

По его словам, для Черного моря оптимальным был бы вариант лодки-невидимки, U-212, которая на поверхность может и не подниматься и невидима для радаров.

"И представьте себе, если бы вы руководили ЧФ России, и вы знали бы, что где-то там в водах моря плавает такая лодка: ваши корабли просто не выходили бы из акватории Новороссийской базы. Достаточно одной лодки. Эта лодка стоит всего-навсего миллиард евро. 15 лет назад я мог посетить эти лодки на их базе, тогда цена была еще полмиллиарда, но никогда не поздно сделать правильную вещь", – сказал Мельник.

Он подчеркнул, что сейчас Украине нужно создать самую современную армию.

"Для этого требуются инвестиции. Ленд-лиз – один из вариантов, который был применен во время Второй мировой войны. Тогда американцы выделили своим союзником в Европе, прежде всего Британии, но и Советскому Союзу также – более 50 млрд долларов США, по нынешним меркам – это где-то 800 млрд дол. Если хотите, это примерно тот бюджет, который потребуется нам. Я не говорю, что через 1 год, эта история на 10, возможно, 15 лет, но когда это произойдет, тогда мы сможем спать спокойно и тогда в принципе вопрос ядерной угрозы он тоже будет решен", – заключил Мельник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мельник заявил, что Украине, помимо F-16, могут помочь на поле боя и другие западные истребители. В частности, речь может идти о боевых самолетах Eurofighter или Tornado, которые могут служить носителями полученных от Британии ракет Storm Shadow.