Союзники отправят Украине меньше боевых танков, чем обещали – Bloomberg

Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что западные партнеры сейчас смогут отправить Украине меньше танков Leopard 2, чем обещали. Они пытаются собрать два полных батальона этих машин, однако значительное количество техники требует ремонта.

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Об этом Писториус сказал журналистам в среду, 15 февраля, после встречи с коллегами по НАТО в Брюсселе, передает Bloomberg. Он рассказал, сколько танков удалось собрать.

Так, Германия и Португалия пообещали отправить в Украину одну из современных версий танка Leopard 2A6. Страны должны предоставить 14 и три машины соответственно – этого недостаточно для создания танкового батальона.

Тем временем Польша собрала для ВСУ 30 "Леопардов" более старой модели A4. Этого почти достаточно для стандартного украинского батальона, состоящего из 31 танка, но многие польские машины в плохом состоянии.

Эти Leopard нуждаются в ремонте, чтобы их можно было передать украинским военным и использовать на поле боя. В Украину они попадут только в конце апреля, говорит Писториус.

"Признание министра знаменует собой неудачу в попытках западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели", – пишет Bloomberg.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что до конца марта 2023 80 танков Leopard 2 должны быть готовы для того, чтобы передать их украинской армии. В то же время политик признал, что уложиться в эти сроки может быть сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2. В качестве компенсации за выход из "танковой коалиции" эти страны сделают финансовый вклад в ремонт 100 танков Leopard 1 для наших Вооруженных сил на промышленных складах Германии.

– Польша планирует передать Украине еще 60 модернизированных танков, кроме 250 советского образца, которые уже передала ВСУ. Также Варшава передаст Киеву 14 Leopard.

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